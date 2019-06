Exclusief voor abonnees Het Brugse succesrecept van 47 miljoen euro Na Bacca en Izquierdo is Wesley volgende Zuid-Amerikaan die Club flinke winst oplevert Niels Poissonnier

14 juni 2019

06u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Het succesrecept. Een talentvolle Zuid-Amerikaan ontdekken, die geduldig polijsten, om hem uiteindelijk met veel winst te verkopen. Na Bacca en Izquierdo, nu Wesley Moraes. De balans: + 47 miljoen euro. Wow.

Van toeval kan geen sprake meer zijn. Voor de derde keer in zes jaar tijd verkoopt Club een aanvaller uit Zuid-Amerika voor een recordbedrag.

In de zomer van 2013 was dat nog Carlos Bacca. ­Anderhalf jaar nadat het hem voor 1,6 miljoen euro had weggeplukt bij het Colombiaanse Atletico Junior, telde Sevilla bijna het vijfvoudige voor de toenmalige topschutter neer. Bacca trok voor 7 miljoen euro naar Spanje. In het pre-Neymartijdperk was dat – zeker voor een Belgische club – véél geld. Dat Club uiteindelijk in totaal een slordige 10 miljoen cashte voor zijn spits, had het te danken aan het afgedwongen doorverkooppercentage. Van de 30 miljoen euro die AC Milan in 2015 overmaakte aan Sevilla, stroomde zo’n tiende naar Jan Breydel.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis