Hertha Berlijn toont interesse in Clinton Mata NP

07 juni 2020

De Bundesliga lonkt voor Clinton Mata (27). Één van de geïnteresseerde clubs: Hertha Berlijn, dat zich de voorbije dagen informeerde naar de voorwaarden voor een transfer. Hertha, waar onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio al spelen, zal evenwel stevige concurrentie krijgen, want de naam van Mata prijkt op meerdere Duitse verlanglijstjes.

Club Brugge zou het liefst van al zijn ‘Speler van het Jaar’ houden - Mata behoorde het afgelopen seizoen tot de sterkhouders -, maar beseft dat het niet eenvoudig wordt. Zijn contract loopt namelijk slechts meer tot juni 2022. En de speler zelf is stilaan op een leeftijd gekomen dat het nu of nooit is om een knappe transfer te realiseren. Hoeveel Club voor zijn verdediger wil, is vooralsnog niet geweten. Maar dat het mikt op dubbele cijfers, hoeft niet te verbazen. (NP)