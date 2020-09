Heeft Club Brugge nog wel een extra aanvaller nodig? Clement: “We gaan zeker nog kijken” ODBS

20 september 2020

16u36

Tien goals in acht dagen. Waar Clement in de beginweken de aanvalspatronen niet uitgevoerd zag, wervelen zijn aanvallers. Of ze nu Dennis, vorige week tegen Waasland-Beveren, of Krmencik, vandaag tegen Zulte Waregem, heten. Heeft dit Club nog wel nood aan een nieuwe diepe spits? "We gaan nog zeker kijken", zegt Clement.

Opvallend: net als Hayen vorige week, had ook Dury zijn elf het veld opgestuurd om te voetballen tegen dit Club. Clement zag het graag gebeuren. “We hadden ons wel wat op verschillende scenario’s voorbereid, maar niet op dit”, grijnsde de Club-coach. “Als zij dan de eerste kans missen en wij pakken onze momenten wel, wordt het makkelijk. We waren dominant, ook toen zij de bal hadden. Tactisch was dit een prima match van ons. Hoe ver we verwijderd zitten van het topniveau uit ons kampioenenjaar? Dat kan je moeilijk vergelijken. Elk seizoen is anders en tegenstanders stellen zich toch elke keer verschillend op ons in.”

‘t Was genieten voor Clement aan de Gaverbeek. “Hoe we ook verdedigden, chapeau. Die clean sheet vond ik belangrijk, nog maar onze tweede dit seizoen. Dit was zo’n match waarin je als coach het laatste halfuur haast louter kan genieten, in plaats van te corrigeren of te pushen.” Opvallend zijn ook de goals van Krmencik. Een half jaar helemaal niets, nu plots 3 stuks in 2 matchen. En dan deed Club het aan de Gaverbeek zonder Dennis, Badji of Okereke. “Ik wist dat Krmencik het kon. Dat toonde hij dikwijls op training. Daarom dat ik ook nooit gesproken heb over een spitsenprobleem. Alleen die eerste goal moest hij maken. Krmencik heeft zich op training in de ploeg gespeeld, daar zie ik wat ik zie. Maar het is nu niet dat we niet langer kijken naar nog een andere spits. De komende weken dreigt de spoeling immers dun te worden met geregeld midweekduels.”

Vanaken: “Geoefend op buitenspelval”

250ste match voor Club Brugge voor Hans Vanaken, zijn 74ste competitiegoal. Ook bij het aantal assists mag hij er eentje bijvinken: 56. “Het was leuk voetballen”, vond Vanaken. “Tegen een Zulte dat zich niet ingroef en ruimte gaf om te voetballen. Zo konden we onze lopende mensen optimaal uitspelen. Met dank aan Krmencik ook, die zich dikwijls goed aanbood. We wisten ook dat zij graag op de buitenspelval spelen, daar hebben we deze week extra op geoefend.”