Hans Vanaken verlengt contract bij Club Brugge tot 2023 Redactie

12 september 2018

20u17 0 Club Brugge Hans Vanaken heeft zijn contract verlengd bij Club Brugge. De 26-jarige middenvelder tekende een overeenkomst tot 2023.

Het nieuws van de contractverlenging van Vanaken werd bekendgemaakt op de spelersvoorstelling in het Casino van Knokke. De kersverse Rode Duivel tekende zijn contractverlenging live op het podium. "Ik voel me enorm gelukkig bij Club", zegt Vanaken. "Op het veld en privé zit alles mee. Ik heb hier al drie geweldige jaren beleefd."

Vanaken, die in 2015 de overstap maakte van Lokeren, veroverde met Club in 2016 en 2018 de landstitel. In mei van dit jaar werd hij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. Vorige week maakte de Limburger zijn debuut voor de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Schotland (0-4).

Hans is van ons! 👌🔵⚫ #Hans2023 pic.twitter.com/AmVhO2VVkD Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link