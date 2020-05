Hans Vanaken over wel heel aparte 16de landstitel van Club Brugge: “Jammer dat het zo moet” Redactie

17 mei 2020

19u39

Bron: VTM NIEUWS 22

Club Brugge Virtueel feest in het Jan Breydel. Nooit was een titelviering zo apart. In VTM NIEUWS sprak Hans Vanaken, ook het voorbije seizoen weer een van de absolute uitblinkers, over de zestiende landstitel van Club Brugge. "Jammer dat het zo moet natuurlijk en we houden het beschaafd."

“Met een klein groepje drinken we een glaasje”, aldus de Gouden Schoen over de het Zoom-titelfeest. “Ik kijk wel uit naar wat dj Mata nog uit zijn hoed gaat toveren.” Voetbal zonder fans zoals nu in de Bundesliga, Vanaken wordt er niet warm van. “Matchen zonder publiek lijken wel op oefenmatchen, totaal geen sfeer. Moeilijk om je daar voor op te laden, terwijl het natuurlijk wel om de titel in Duitsland gaat. Ik hoop vooral dat het snel opnieuw mogelijk gaat zijn met publiek.”

Dat geldt ook voor onze -mogelijke- bekerfinale. “De sfeer rond die match was zo mooi geweest en gaat nu verloren. Maar ook in een leeg stadion gaan we er natuurlijk alles aan doen om die finale te winnen.”