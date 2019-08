Hans Vanaken: “Moeilijk begin, daarna hadden we snel controle over de wedstrijd” LPB

02 augustus 2019

22u49 0 Jupiler Pro League Zes-nul in de eerste thuismatch van het nieuwe seizoen. Hans Vanaken keek tevreden terug op wat een dolle Brugse avond was.

“We hebben verder gebouwd op de goeie prestatie van tegen Waasland-Beveren”, zei de Gouden Schoen na afloop. “Het eerste kwartier hadden we het wat moeilijk. We hadden niet verwacht dat Sint-Truiden zo ging starten. Daarna hebben we de situatie rechtgezet en hadden we snel controle over de wedstrijd. Dat ik al aan drie competitiegoals zit? Bij stilstaande fasen ga ik meer mee dan vroeger. Ruud (Vormer, red.) trapt die voorzetten en corners zeer goed. Het is een wapen dat we verder moeten blijven gebruiken.”

Vanaken was ook vol lof over het opgemerkte debuut van Percy Tau. “Hij is vorig jaar uitgeroepen tot beste speler van tweede klasse, dat zegt genoeg. Dan kan je voetballen, op training heeft hij al bewezen dat het een speler met kwaliteiten is. We moeten misschien nog wat werken op de looplijnen, maar het zit nu al heel goed.”