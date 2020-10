Hans Vanaken krijgt voor aanvang van clash Gouden Schoen overhandigd Redactie

04 oktober 2020

Voor de clash tegen Anderlecht ontving Hans Vanaken zijn tweede Gouden Schoen. Onze chef voetbal Stephan Keygnaert overhandigde hem aan Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, die hem op zijn beurt aan de 28-jarige middenvelder gaf. Ook bondscoach Roberto Martínez was aanwezig op Jan Breydel. Vanaken haalde het in januari van Dieumerci Mbokani en Ruslan Malinovskyi. Ook Mignolet werd voor aanvang van de match in de bloemetjes gezet, hij kreeg zijn prijs van beste doelman.

