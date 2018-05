Grote kuis onder de lat bij Club: vier keepers tegelijk weg Tomas Taecke

03 mei 2018

07u20 0 Club Brugge 't Is genoeg geweest. Na de onophoudelijke keepersproblemen dit seizoen, hoopt Club Brugge deze zomer schoon schip te maken onder de lat. Horvath, Vermeer, Gabulov en Teunckens mogen gaan. Hubert en de jonge Gabriël worden de nummers twee en drie in de schaduw van een nieuwe topdoelman.

't Was dit seizoen ellende troef in doel bij Club, en toch viert het straks wellicht de tweede landstitel in drie jaar tijd. De Bruggelingen willen evenwel eenzelfde scenario, waarbij vijf keepers werden ingezet, absoluut vermijden en gaan met een strak plan op zoek naar standvastigheid onder de lat. Zo is nu al duidelijk dat Guillaume Hubert (23) en Brent Gabriël (19) als invallersdoelmannen zullen fungeren. Hubert ligt nog tot 2021 onder contract in Brugge en wordt door het bestuur en de staf als ideale doublure gezien, ook al ging hij dit seizoen meermaals in de fout toen hij ten koste van Ethan Horvath zijn kans kreeg. Daarnaast moet het 19-jarig jeugdproduct Gabriël zich als derde doelman verder ontwikkelen in de A-kern. De talentvolle Oost-Vlaming maakte afgelopen campagne deel uit van de nationale U19 en verlengde vorige week nog zijn verbintenis tot 2021.

Vermeer weet het nog niet

Hubert en Gabriël moeten de nieuwe nummer één het vuur aan de schenen leggen. Club gaat op zoek naar een topdoelman, die zowel in de competitie als mogelijk in de Champions League volgend seizoen alle problemen van dit jaar moet doen vergeten. Anders dan vorige winter - toen Club in de zoektocht naar een ervaren buitenlandse doelman uitkwam bij Gabulov en Vermeer - kan die doelman zowel uit de Belgische competitie als van buiten de landsgrenzen komen. Club heeft de beste binnenlandse doelmannen logischerwijs op de radar, maar maakt voorlopig niet concreet jacht op Kaminski en co. Dat Ivan Leko en zijn landgenoot en keeperstrainer Tomislav Rogic in de Balkan de nieuwe Kalinic (AA Gent) gaan ophalen, behoort even goed tot de mogelijkheden. Vast staat dat Club een vaste en betrouwbare nummer één onder de lat wil, iets wat dit seizoen nooit het geval is geweest.

De plannen van Club hebben gevolgen voor een kwartet overbodige keepers. Vooreerst zal blauw-zwart geen gebruik maken van de aankoopoptie in het contract van Kenneth Vermeer (32), een beslissing die enkele weken geleden al genomen werd en waarvan Vermeer en zijn entourage nog niet op de hoogte zijn. De doelman is niet alleen een dure vogel, ook zou zijn blessuregevoeligheid Club zorgen baren. De Nederlander, die in 2014 voor 4 miljoen euro bij Ajax werd opgehaald en bij Feyenoord bijna 1 miljoen euro verdient, keert behoudens een flinke ommezwaai in de hoofden van het Brugse bestuur terug naar Rotterdam.

Ethan Horvath (22), die allesbehalve deel uitmaakt van de plannen van Leko maar wel tot 2021 onder contract ligt, wil nog steeds vertrekken. En ook Vladimir Gabulov (34), die ook volgend seizoen nog onder contract ligt, moet in principe vertrekken. De Rus doet het dan wel goed in de play-offs, toch ziet Club er voorlopig geen vaste nummer één in.

Teunckens ten slotte, dit seizoen uitgeleend aan Antwerp en nog tot juni 2019 vast, moet eveneens vertrekken.