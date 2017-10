Goed nieuws voor Leko: Clasie en Poulain fit, ook misnoegde Dennis mag tegen Anderlecht hopen op basisplaats Tomas Taecke

13u01 0 Photo News Simon Mouton

Na één dag rust ging voor Club Brugge deze voormiddag de voorbereiding op de match in Anderlecht van start. Onder grote belangstelling trainden de Bruggelingen een eerste keer in de aanloop van de kraker in het Astridpark. Club deed dat met de volledig herstelde Jordi Clasie. De Nederlander is verlost van alle kniepijn en traint opnieuw voluit. Ook Poulain is helemaal fit en komt in aanmerking voor de match tegen de Brusselaars. Enkel Refaelov en Touba trainden nog apart. Zij herstellen van hun lichte blessures en sluiten eerstdaags aan bij de groep.

Photo News Simon Mouton Ook Jordi Clasie (tweede van links) was opnieuw van de partij.

Twee dagen na zijn negatieve reactie bij zijn wissel trainde ook Dennis met de groep. Op het eerste zicht is er maar weinig blijven hangen bij Ivan Leko en mag de Nigeriaan hopen op een basisplaats. Iets verderop werkten doelmannen Horvath, Hubert en Butelle samen met keeperstrainer Jan Van Steenberghe hun eerste training van de week af. Afwachten of Hubert zondag in de topper het vertrouwen behoudt. Vanaf morgen gaan de deuren dicht en leeft Club in alle rust toe naar de match in Anderlecht, waar het al sinds 1998 niet meer kon winnen.

Photo News Simon Mouton De Brugse doelmannen: Horvath, Hubert en Butelle.

Photo News Simon Mouton Dennis kan weer lachen.

Photo News Simon Mouton

Photo News Simon Mouton

Photo News Simon Mouton

Photo News Simon Mouton