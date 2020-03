Goed nieuws voor Club: Ruud Vormer op schema voor bekerfinale, Dennis werkt in Dubai aan comeback NP

10 maart 2020

03u00 0 Club Brugge Zijn revalidatie verloopt voorspoedig. Ruud Vormer (31) – herstellend van een knieblessure – zit op schema om de bekerfinale te halen. Terwijl Emmanuel ­Dennis dezer dagen in Dubai aan zijn comeback werkt.

Het filmpje op zijn Instagram ­Story gisteren loog er niet om. Een stevig lopende Ruud Vormer. Zijn knie doet alsmaar minder pijn. De aanvoerder van Club trainde ­vorige week al even op het veld – deels met de bal – en de bedoeling is dat hij deze week steeds meer geïntegreerd wordt in de groep. De slotmatch van de reguliere competitie, zondag in Eupen, komt in principe nog te vroeg, maar zoals het er nu naar uitziet haalt Vormer de bekerfinale ­tegen Antwerp FC (22/03). Een ­opsteker voor blauw-zwart. ­Vormer ging volgens de eerste ­berichten vier tot zes weken out zijn, toen-ie ­tegen Charleroi een scheurtje in de ligamenten opliep. Het zullen er dus vermoedelijk maar drie zijn.

Wie ook goed herstelt van een scheurtje boven zijn enkel is ­Emmanuel Dennis. De onnavolgbare aanvaller doet dat sinds ­vorige donderdag wel – op zijn vraag – in een FIFA Performance Center in Dubai. “Dennis staat zelf in voor die kosten en alles gebeurt in nauw overleg met ons medisch team”, laat Club weten. De competitieleider verwacht Dennis pas volgende week maandag terug op het Belfius Basecamp. Dat hij tot dan weg is uit zijn gebruikelijke omgeving, kan verfrissend werken. Bovendien heeft Dennis al serieuze vorderingen gemaakt. In die mate zelfs dat het niet helemaal uitgesloten is dat óók hij speelklaar geraakt voor de bekerfinale. Iets waar Club oorspronkelijk niet op had gerekend.