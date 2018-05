Goed nieuws voor Club: blauw-zwart wint (bijna) altijd in Charleroi



Tomas Taecke

10 mei 2018

08u00 0 Club Brugge Zeker na de zeperd tegen Anderlecht is het een lichtpunt voor Club: de vrijwel ongeslagen reeks in Charleroi sinds de eeuwwisseling. Experts Karel Geraerts en Tim Smolders geven de blauw-zwarte burger nog meer moed. Beiden weten als geen ander dat de komst van Brugge niet zo heel veel losmaakt in het zwarte land: “De motivatie zal op de slotspeeldag tegen Standard nóg veel groter zijn.

Toegegeven, ook wij dachten dat Sporting Charleroi het doorgaans véél beter doet in eigen huis tegen Club Brugge. De Karolo’s bezorgen blauw-zwart doorgaans een warme avond bij de vele bewogen wedstrijden van de jongste decennia op Mambourg. Toch wisten de Karolo’s sinds 2000 slechts één keer te winnen van Club. Dat gebeurde op 14 oktober 2016, toen Chris Bedia zijn team pas in de absolute slotfase een toch ietwat historische overwinning bezorgde. Verder leverde het Waals-Vlaamse onderonsje de Henegouwers nooit een zege op, al moet gezegd dat Charleroi sinds de eeuwwisseling aan de 17 onderlinge confrontaties toch 8 keer een puntendeling overhield.

Voor ex-spelers van beiden Karel Geraerts en Tim Smolders zal Charleroi-Club Brugge voor altijd een heel bijzondere wedstrijd blijven, maar dat valt in Charleroi best wel mee: “Voor hen is de komst van Brugge anders dan die van Anderlecht of Standard”, weet Geraerts. “Charleroi-Standard is voor Charleroi dé match van het jaar, terwijl ook iedereen naar het duel tegen Anderlecht uitkijkt. Met Brugge is dat toch minder. Het ligt verder van Charleroi en veel mensen liggen er niet wakker van. Veel meer kijken ze naar Luik of zelfs naar de Franse competitie. Met doorgaans veel Franse spelers in de ploeg wordt er niet zo veel over Club Brugge gepraat. De beleving is helemaal anders en voor hen is het zeker niet dé absolute topmatch. Dat kan in het voordeel van Club spelen, maar anderzijds heeft Charleroi opnieuw een sportief doel voor ogen. Bovendien is Mazzu wel gek van Brugge. Hij wil zich wel tonen tegen Club en is altijd vol lof en heel respectvol voor die club. Club Brugge is in de ogen van de mensen in Charleroi dan wel groter dan Genk en Gent, toch worden ze er minder warm van dan de wedstrijden tegen Standard en Anderlecht”.

Smolders staat Geraerts bij: “De rivaliteit tussen Charleroi en Club is een pak minder en dat scheelt toch in de beleving. Anderlecht is een beetje de club waar iedereen naar opkijkt. Voor Charleroi is dat dé absolute topclub in België. Ook is Anderlecht deels Franstalig en ligt het vlakbij. Ze kunnen zich meer in die club vinden en zich vereenzelvigen met Anderlecht. Als ze eens een grote match willen zien, rijden ze eerder naar Anderlecht dan naar een andere club”.

“Als er één match is die Charleroi nog absoluut wil winnen, dan is het die tegen Standard wel. Zeker nu ze zelf nog in aanmerking komen voor Europees voetbal én ze Standard nog kunnen beletten de titel te pakken. In mijn tijd was die match ook zo belangrijk: wonnen we van Standard, dan was ons seizoen al half geslaagd. Charleroi zal ongetwijfeld gemotiveerd zijn om Club te verslaan, maar dat zal tegen Standard nog veel meer het geval zijn. Voor Brugge merkte ik vaak sympathie, dit meer dan rivaliteit. Onder andere door wat er met Sterchele is gebeurd of door de plezante verplaatsing. Brugge is een mooie, voor hen minder gekende stad en dus maakten veel fans van die verplaatsing vaak een daguitstap”.

Meer over Charleroi

sport

sportdiscipline

voetbal

Anderlecht

Standard

Club

sportevenement