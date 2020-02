Gehavende Ruud Vormer: “Een fout van Dennis voor de 1-0? Er was helemaal níets aan de hand” KDW/ABD

23 februari 2020

18u40

Bron: VTM Nieuws 0

Ruud Vormer kwam niet ongeschonden uit de strijd. De aanvoerder van Club Brugge moest gehecht worden aan de linkerwenkbrauw na een duel met Nurio. “Ach, die jongen kon er niets aan doen. Dit hoort bij het voetbal”, vertelde Vormer. “We waren niet heel sterk vandaag. Maar we winnen, dat is het belangrijkste.” De Nederlander kwam nog terug op het gecontesteerde doelpunt van Balanta. “Ik heb de beelden teruggezien. Er was helemaal niets aan de hand. Dat is een gewoon duel. Die jongen laat zich makkelijk opzij zetten.”

Balanta: “We zijn klaar voor duel tegen United”

Éder Balanta maakt het enige doelpunt van de wedstrijd. Een afgeweken knal van de Colombiaan was onhoudbaar voor Penneteau. “We wisten dat dit een moeilijke wedstrijd ging worden, maar we pakken de drie punten. Dat is het belangrijkste. Ik heb wat geluk bij mijn schot - het week af. Maar het is leuk om te scoren en het team te helpen. We werken zo hard mogelijk om deze lijn door te zetten. Of we de vermoeidheid voelen? We spelen veel matchen. Het is logisch dat we moe zijn. Maar zelfs dan kunnen we winnen. Dit geeft veel vertrouwen. We zijn klaar voor Manchester United. Ik hoop dat we daar een goeie match kunnen spelen.”

Voorafgaand aan zijn goal maakte Dennis een foutje op Dessoleil. Te licht om voor te fluiten, oordeelde de wedstrijdleiding. “Daar heb ik niets van gezien. Ik heb de beelden nog niet bekeken”, aldus Balanta.