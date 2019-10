Exclusief voor abonnees Geen scheldtirade of donderpreek, daags na puntenverlies tegen Standard: Clement houdt hoofd koel Tomas Taecke

29 oktober 2019

09u00 0 Club Brugge De voorspelde bolwassing bleef uit. Eén dag na zijn uitval nam Philippe Clement zijn spelersgroep even snel onder de arm. Business as usual... met de blik op morgen.

Geen scheldtirade of donderpreek in het Belfius Basecamp gisterochtend, daar waar Club Brugge daags na de teleurstellende match tegen Standard de nieuwe werkweek op gang trapte. Tijdens de traditionele wedstrijdanalyse nam Philippe Clement zijn spelers in bescherming, zonder voorbij te gaan aan wat zijn groep tegen Standard verkeerd had gedaan. Dit terwijl hij zondag op de persconferentie van mening was dat er “deze week eens moest gesproken worden” - een uitspraak op het moment dat het puntenverlies nog allesbehalve verteerd was.

