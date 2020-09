Geen extra besmettingen bij Club: “Jammer voor Brandon, maar dit hoort erbij” Tomas Taecke

10 september 2020

14u41 4 Club Brugge Geen Brandon Mechele bij Club Brugge dit weekend, maar ook geen extra besmettingen na de nieuwe tests van woensdag: “De schrik zit erin, gelukkig zijn er geen nieuwe gevallen”, aldus Philippe Clement.

“Brandon voelt zich heel goed”, meende Clement vanmiddag. “Hij is helemaal niet ziek en dat is positief op zich. Wel moet hij voortdurend binnenblijven in zijn appartement, héél vervelend voor een topsporter. Zeker voor Brandon, die super graag traint. Jammer voor Brandon, maar je weet dat dit er bijhoort. Het is niet leuk en zoiets komt nooit op een goed moment. Je hebt het totaal niet in de hand, het kan op elk moment gebeuren. Morgen kunnen er ook vier spelers ziek worden, zoals dat voor de bekerfinale het geval was.”

Een match die we kunnen, maar niet mogen verliezen. Alles kan, wij gingen ook een punt pakken op Real Madrid. Maar het mag niet, dit zijn matchen die we moeten winnen Philippe Clement over Waasland-Beveren

Club Brugge was een beetje ontstemd over het feit dat eerst enkele U17-spelers en vervolgens Mechele besmet raakten bij de nationale ploeg. Ietwat overdreven. Eens weg van het Belfius Basecamp heeft blauw-zwart ook geen controle over de eigen spelers: “De schrik zit er altijd in, zeker als er al iemand besmet is”, aldus Clement. “Gelukkig zijn er geen nieuwe gevallen. Iedereen is getest en alles was negatief. We zijn al zes maanden aan het werken en hebben hier nog geen enkele coronageval gehad.”

Op Mechele en Mitrovic na is iedereen fit voor de komst van Waasland-Beveren: “Een match die we kunnen, maar niet mogen verliezen. Alles kan, wij gingen ook een punt pakken op Real Madrid. Maar het mag niet, dit zijn matchen die we moeten winnen.”

Lees ook.

Exit Mechele bij Duivels na positieve test: “Onmogelijk om te zeggen wanneer hij het virus heeft opgelopen”