Galatasaray-voorzitter heeft slecht nieuws voor Club: "Diagne komt niet terug”, verguisde spits pronkt wel weer met z’n Rolls Royce TTV

06 december 2019

Domper voor Club Brugge, althans als we Galatasaray-voorzitter Mustafa Cengiz moeten geloven. Die gaf in één van zijn vele interviews te kennen dat de Turkse club niet bepaald op een vervroegde terugkeer van Mbaye Diagne zit te wachten. "Hij heeft zijn legerdienst nog niet voltooid", grijnsde de preses op de vraag of de Senegalees in januari terugkeert. Een uitspraak die al dan niet dient om de druk op blauw-zwart te verhogen. Bij Club zit Diagne in ieder geval op een dood spoor. De aanvaller traint tot nader order op eigen houtje en is niet langer welkom bij de A-kern. De kans is miniem dat hij door Clement ooit nog in ere wordt hersteld. Club zit mogelijk tot juni opgezadeld met de miskoop, die blauw-zwart alles samen ongeveer 3 miljoen euro kost. Of Diagne nu terugkeert naar Galatasaray of niet, Club Brugge is sowieso van plan om een nieuwe spits te halen tijdens de wintermercato.

Anderzijds was er wel goed nieuws voor Diagne, die zijn conditie quasi dagelijks onderhoudt in de lokale Basic Fit-fitness. De Senegalees heeft zijn Rolls Royce terug. De wagen werd vorige zaterdag in beslag genomen in het Zoute in Knokke, omdat hij administratief niet in orde was. Uit een controle bleek dat de verzekering van de Rolls Royce ontbrak. De verguisde spits kon er weinig tegenin brengen en zag zijn wagen in beslag genomen worden, maar op Instagram toonde de spits dat hij zijn luxewagen inmiddels terug heeft. (TTV)