Galatasaray stapt naar FIFA met schadeclaim van 15 miljoen euro voor Diagne, Club maakt zich geen zorgen TTV/GVS

06 februari 2020

11u01 18 Club Brugge Galatasaray en Mbaye Diagne trekken volgens Turkse bronnen naar Wereldvoetbalbond FIFA en eisen 15 miljoen euro van Club Brugge. De moederclub ziet de lange inactiviteit van de Senegalees als kapitaalsvernietiging. Club maakt zich echter weinig zorgen en wijst naar de speler in kwestie. Een eventuele oplossing ketste onlangs trouwens af, door het coronavirus was een transfer naar China geen optie meer.

Galatasaray is niet te spreken over de gang van zaken. Sinds Diagne in het Champions League-duel tegen PSG de strafschopmisser van het jaar liet optekenen, kwam de Senegalese spits niet maar in actie. Club gaf hem wel nog een tweede kans op training, maar na een citytrip naar Istanboel werd Diagne op non-actief gezet.

Niet naar de zin van de Turkse topclub. Omdat Diagne niet meer mag meespelen en meetrainen, zien ze de waarde van hun spits kelderen. “Diagne heeft al een maand niet bij Club Brugge meegetraind”, vertelde Galatasaray-voorzitter Mustafa Cengiz onlangs nog aan BeIN Sports. “Ze hebben hem ter dood veroordeeld.” Dus stapt de club samen met Diagne nu naar de FIFA om een fikse schadevergoeding te eisen. Galatasaray zou 15 miljoen euro vragen, net dat tikkeltje meer dan de aankoopoptie van circa 13 miljoen dat de Turkse topclub in het huurcontract liet optekenen.

Niet onder de indruk

Na een passage bij Senegal zit Diagne alweer in Istanboel. Blauw-zwart is alvast niet onder de indruk van het dreigement van Galatasaray en wijst naar de speler in kwestie. Die was immers vrijgesteld tot 31 januari om een andere ploeg te zoeken, maar de afgelopen week diende Diagne zich niet aan in Brugge. Club heeft nu ontdekt dat hij in Istanboel vertoeft... Club is ook verbaasd, want ze hadden tot voor kort elke dag contact met Galatasaray over een potentiële transfer van de spits.

Er werd gelonkt naar China - waar ze Diagne nog kennen van zijn succesvolle periode bij Tianjin Teda. Maar door het uitbreken van het coronavirus is dat geen optie meer.