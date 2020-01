Gaich, of alsnog Benteke? Clement: “Nieuwe spits is geen must” TTV

14u32 0 Club Brugge Club Brugge zit in de wachtkamer voor Adolfo Gaich en volgt ook het dossier Benteke nauwlettend op. “Toch is niets een must”, meent Philippe Clement aan de vooravond van het bekerduel tegen Zulte Waregem.

Twee wedstrijden scheiden Club Brugge nog van een eerste hoofddoel. Blauw-zwart kan morgenavond voor eigen volk een grote stap zetten in de eerste ontmoeting met Zulte Waregem in de halve finales van de beker. Philippe Clement is ondanks de vorm en sterkte van zijn team op zijn hoede: “We zullen beter moeten starten dan tegen Anderlecht. Gelukkig mogen we eens een thuismatch spelen, al gaat het nu over twee wedstrijden. ’t Is niet tegen een derdeklasser - winnen is dan ook onze eerste betrachting”.

Club moet niet alleen Diatta missen, ook Dennis blijft opzij: “Hij heeft op Anderlecht een tik tegen de knie gehad. Onderzoek moet vanavond of morgen uitwijzen hoe ernstig dat is, maar hij kan in ieder geval niet spelen. Ik denk dat het zal meevallen.”

Argentijnse media berichtten vannacht dat Club opnieuw doorduwt voor Gaich, iets wat in Brugge niet meteen bevestigd wordt. Wél is blauw-zwart nog steeds in gesprek met San Lorenzo, de Argentijnse club van de spits: “Op dit moment zijn onze spitsen misschien minder efficiënt dan dat ze binnen enkele maanden zullen zijn. Maar dit is het verhaal van de kip en het ei. ’t Is dankzij hen dat we zoveel kansen krijgen. Ze zijn allemaal jong en hebben de jongste maanden al veel goeie dingen laten zien. Intussen is het voor ons tot de 31ste januari uitkijken of er interessante dingen gebeuren op de markt. Je wil natuurlijk altijd alles beter maken. Bart en Vincent (Verhaeghe en Mannaert, red.) denken ook zo. Niets is evenwel een must”, sluit Clement niet uit dat het straks windstil blijft tot in februari.