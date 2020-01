Frutos over Brugse transferdoelwit Gaich: “Club heeft bij mij geïnformeerd, hij is een uitstekende speler” NP

08 januari 2020

12u00 4 Club Brugge Argentijnse media zijn het zeker: Club Brugge ligt in polepositie om Adolfo Gaich (20) van San Lorenzo te strikken. Beide clubs zaten daar gisteren lang over samen – de gesprekken zouden gunstig verlopen. Gaich (1m90, 82kg) moet de nieuwe recordaankoop van blauw-zwart worden. In zijn huidig contract bij San Lorenzo staat een opstapclausule van 15 miljoen dollar. Omgerekend zo’n 13,5 miljoen euro.

Afwachten of er de komende uren – zo niet dagen – een akkoord ­gevonden wordt. Het is al langer geweten dat Club op zoek is naar een grote, sterke, kopbalkrachtige aanvaller, die ook goed in de ruimtes duikt. Een type dat het sinds Mbaye Diagne – op non-­actief gezet na zijn fratsen – niet meer lopen heeft. Eventjes was Christian Benteke in beeld, maar die zag een terugkeer naar België (nog) niet zitten.

Wie wel werd gehoord in de speurtocht naar een nieuwe aanvaller was ex-Anderlechtspeler Nicolas Frutos - nu tevens analist voor Proximus. Hij vertelde op de Argentijnse radio dat hij “geraadpleegd werd door mensen in de buurt van Brugge.” Om er daarna fijntjes aan toe te voegen dat hij zijn landgenoot Gaich een “uitstekende speler” vindt.

Gaich zelf is momenteel actief bij de U23 van Argentinië en is op de hoogte van de nakende overang. “Ik weet het, maar ik wil mijn hoofd 100% bij de nationale ploeg te houden. Vandaag ben ik hier, maar bij mijn terugkeer op clubniveau zullen we meer weten”, aldus Gaich.

Als de deal rondgeraakt dan wordt Gaich niet alleen de duurst inkomende transfer van Club Brugge, maar van het hele Belgische voetbal. Standard haalde Zinho Vanheusden voor 12,6 miljoen euro weg bij Inter.