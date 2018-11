Franse media zien hoe Club dramatisch Monaco "regelrecht vernederde", vooral één Bruggeling oogst lof: "Hij was een beul” TLB/XC/GVS

07 november 2018

06u00 1 Club Brugge Ook de Franse media zagen hoe Club Brugge de Monegasken een pijnlijke nederlaag aansmeerde. Daarbij werd één man stevig in de bloemetjes gezet: Hans Vanaken. “’De beul’ had geen moeite om Monaco af te straffen.”

L’Équipe: “Vanaken deed Monaco pijn”

“Monaco werd afgestraft. Het resultaat is wreed, maar niet onlogisch. In een Stade Louis II dat dof klonk, was Monaco defensief koortsachtig, etaleerden ze een aanstootgevende onhandigheid en toonden ze waarom ze op een negentiende plek staan in de Ligue 1. Vooral Hans Vanaken deed Monaco pijn. Eerst opende hij de score, nadien verzilverde hij een genereuze penalty. Hij was betrokken bij drie doelpunten in de laatste twee Champions League-wedstrijden van Club Brugge.”

France Football: “Duivels efficiënte Bruggelingen”

“Dortmund, Atlético Madrid en Monaco. Toen de loting voor de Champions League achter de rug was, stond een zege in het Prinsdom wellicht niet in het scenario van de Belgen. Maar kijk, zonder te domineren maar duivels efficiënt te zijn, vervulden de Bruggelingen met trots hun taak. De verdediging van Monaco hielp hen zeker, maar langs hun zijde stond de defensieve opstelling met drie pionnen gewoon goed. Een beetje verticaliteit deed Monaco in minder dan 15 minuten dood. De Europa League is nu een concreet doel voor Club Brugge.”

SoFoot: “Club was niet indrukwekkend”

“Er werd gehoopt dat Monaco zou kunnen opstaan tegen Club Brugge, maar het werd een regelrechte vernedering”, klinkt het in SoFoot. “Nog nooit had een Franse club in de eerste 25 minuten van een CL-match drie goals geïncasseerd. Brugge was zeker niet indrukwekkend, maar ze voetbalden wel naar hun eigen mogelijkheden. En ze waren dodelijk efficënt. De verdediging van de Belgen had weinig last met de onmondige aanval van de Monegasken. Brugge won tot voor vanavond al sinds 2005 niet meer in de Champions League. Wel, de mannen van Ivan Leko hebben op fraaie wijze een einde gemaakt aan die negatieve reeks. De Belgische topclub zal na nieuwjaar in de Europa League voetballen. Wie weet hoe het op dat moment gesteld zal zijn met AS Monaco?”

Le Figaro: “Wesley is een permanent gevaar voor de tegenstand”

Hans Vanaken werd door Le Figaro ‘de Beul’ genoemd. “Hij had geen moeite om de koortsachtigheid van Monaco af te straffen. De 26-jarige Belg scoorde tweemaal in slechts vijf minuten tijd. Hij opende de score in afwezigheid van de verdediging. Nadien verdubbelde hij de voorsprong door ijzig kalm te blijven vanop de stip.”

“Terwijl Club gemakkelijk het Stade Louis II opeiste, blonk Horvath uit in doel. De Amerikaanse doelman hield Diop met een geweldige safe van de openingstreffer. Hij was ook auteur van een mooie ingreep op een schot van Tielemans.”

En tot slot had Le Figaro het over Wesley. “Hij heeft opnieuw toegeslagen. Wesley scoorde al in Brugge, nu ook in Monaco. Hij zorgde met een raket voor de derde treffer voor Club. De 21-jarige aanvaller is een permanent gevaar voor de tegenstand.”

Le Parisien: “De Belgen pakten het slim aan”

“Met een zware nederlaag in eigen huis heeft Monaco zich op de slechtst mogelijke manier voorbereid op de match van komen weekend tegen Paris Saint-Germain”, klinkt het bij ‘Le Parisien’. “Sidibé noemde het een schande. Henry vond dat een zwaar woord, maar eigenlijk is het gewoon de realiteit. Club scoorde drie keer uit zijn eerste drie kansen. Maar de Belgen pakten het wel slim aan. Het volstond om wat te pressen, Monaco zelf deed de rest. ‘Allez Titi, chante avec nous’, zongen de Brugse fans. Hun rivalen deden zelfs geen moeite om te reageren. Het bleef stil op de tribunes.”

