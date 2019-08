Ferme stunt: Club Brugge haalt Mignolet terug naar België NP/KTH

04 augustus 2019

22u25

Bron: Eigen berichtgeving 1596 Club Brugge Een krachttoer van jewelste. Club Brugge haalt Champions Leaguewinnaar & Rode Duivel Simon Mignolet (31) terug naar België. De doelman van Liverpool reisde deze avond – na de verloren Community Shield tegen Manchester City – af naar ons land. Voorzitter Bart Verhaeghe wachtte hem in hoogsteigen persoon op, aan de luchthaven van Abelag. Een vijfjarig contract ligt klaar, beide partijen bereikten al een principeakkoord.

Mignolet – die reeds afscheid nam van een aantal ploegmaats – moet bij Club voor standvastigheid zorgen. Iets wat sinds het vertrek van Mathew Ryan, in de zomer van 2015, nooit meer het geval was. In april was zijn naam al een eerste keer gevallen. Club snuffelde toen voorzichtig aan het dossier van onze 22-voudige international, goed beseffend dat het financieel geen eenvoudige opgave was – vijf à zes miljoen euro, zonder bonussen. Blauw-zwart richtte vervolgens het vizier op Jean Butez (23) van Moeskroen, maar toen het vorige week te horen kreeg dat die plots zes miljoen euro kost, trok het een streep doorheen zijn naam.

Dan haal je beter Mignolet, een überprof met tonnen ervaring. Dankzij de meer dan 60 miljoen euro die het deze mercato al ving voor Wesley, Danjuma, Nakamba en Denswil heeft Club ook voldoende financiële slagkracht om te stunten met Mignolet. “Ik ben blij om terug in België te zijn”, reageerde Mignolet al kort op de Twitterpagina van blauw-zwart. “Stay tuned, want morgen is er meer.” Even later volgde het bericht dat Club Brugge en de doelman een principeakkoord hebben bereikt.

Princiepsakkoord: Simon Mignolet naar Club Brugge! #WelkomSimon #BigSi 🔵⚫️



MEER | https://t.co/UX4SXs3NAQ pic.twitter.com/3i3n9WGuyZ Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link