Fans bezingen De Ketelaere, Clement uitgelaten in kleedkamer: Club viert bekerfinale intens Redactie

06 februari 2020

20u43

Bron: clubbrugge.be 0

Club Brugge blijft in de running voor de dubbel na de zege in de halve finales van de Cup op Essevee. Nadat vooral matchwinnaar Charles De Ketelaers bezongen werd door de fans op het veld, toont Philippe Clement zich een bijzonder tevreden coach in de kleedkamers. “Zondag (op Standard, nvdr) is er opnieuw een heel belangrijke match, maar vanavond moeten we ook gewoon kunnen genieten.”