Extra zorgen voor Clement: Dennis zes weken out

Niels Poissonnier

29 februari 2020

03u00 0 Club Brugge Terwijl Ruud Vormer een hachelijke race tegen de klok voert om de bekerfinale tegen Antwerp te ­halen, is nu ook ­Emmanuel ­Dennis voor lange tijd out. Een scheurtje rond zijn enkel maakt dat Club het zo’n zes ­weken zonder zijn beste spits moet doen. Ai.

Een selectie voor Genk werd daags na het debacle in Manchester niet vrijgegeven. Daarvoor wacht Philippe Clement de afsluitende training van vandaag af – zien wie te veel last heeft. Risicopatiënten dezer ­dagen zijn Diatta en Sobol. Beiden sukkelen met overbelasting. De ene aan de hamstrings, de ander rond het schaambeen. Vandaar dat Clement Diatta slechts een ­halfuurtje liet spelen tegen United en ­Sobol zelfs twee keer rust gunde. De linkerflank is het dan ook niet gewend om zoveel wedstrijden te spelen. Vorig seizoen klokte hij af op 27 officiële matchen, nu zit hij al aan 37 duels.

Wonderdokter in de zaal?

Diatta’s en Sobols kwaaltjes zijn evenwel niets in vergelijking met de blessure van Emmanuel Dennis. De wispelturige, maar o zo talent­volle aanvaller sloeg tegen Charleroi zijn voet om tijdens een tackle op hem en liep daarbij een scheur in de aanhechting op, net boven zijn enkel. Dennis staat bij­gevolg maar liefst zes weken aan de kant. Met andere woorden: daar gaat zijn bekerfinale tegen Antwerp en normaal zelfs de start van play-off 1.

Net 5-0 op zijn doos gekregen op Old Trafford, na twee maanden ondermaats voetbal in eigen land, en een lastige topper tegen Genk die eraan komt. Als je dan ook nog eens vier à zes weken zonder Vormer en Dennis moet zien te overbruggen, ga je toch hopen dat de schade beperkt blijft

En dat terwijl ook Ruud Vormer in de lappenmand ligt. Hij moest in tegenstelling tot Dennis niet mankend naar de kant tegen Charleroi, maar onderzoek nadien wees uit dat hij eveneens een scheurtje had opge­lopen. Niet rond z’n enkel, wel in de knie. De aanvoerder van Club staat vier tot zes weken aan de kant. “De bekerfinale halen wordt ‘nen helen nipten’ voor Ruud”, besefte ­Clement voor de afreis naar Manchester al. “Meer kans van niet dan wel.” Bij Dennis ­zeker.

Clement hoopt alsnog op een wonder­dokter. Of een magische handoplegging. Want zonder Vormer en Dennis verliest Club een groot deel van zijn kwaliteiten. Een aanjager & assistkoning – het hart van de ploeg, zeg maar – en een onberekenbare artiest die bij momenten zelfs Sergio ­Ramos en Maguire tot wanhoop dreef.

Dennis is bovendien de beste spits die Club dezer dagen lopen heeft. Hij mag dan regelmatig ­ergernis opwekken bij de eigen aanhang, na de Nigeriaan gaapt de grote leegte. Krmencik is nog geen maand na zijn komst alweer helemaal uit de picture verdwenen, Tau zit ontegensprekelijk in een vorm- en mentaliteitscrisis, Okereke heeft nog nul ­vertrouwen en ook Openda moet beseffen dat talent alleen niet volstaat. Schrijvers blijft dan weer schipperen tussen de bank, de basis en de tribune. Terwijl er van De Ketelaere moeilijk meer verwacht kan worden dan wat hij tot dusver liet zien – de jongen trapte Club naar de Heizel.

Toch niet Diagne?

Oh ja, mocht u zich afvragen hoe het intussen met de verguisde Diagne is: hij traint sinds enkele weken weer individueel op het Belfius Basecamp. Maar fit is hij allerminst. En zelfs al was Diagne conditioneel top: zou het niet heel bizar zijn dat Club plots moet teruggrijpen naar een man die zichzelf ­boven alle regels zette en nu al maandenlang niet meer met de groep traint? Wetende dat ­Clement ook zonder Diagne en de ­geblesseerde Dennis nog altijd keuze heeft uit zes spitsen?

Niettemin heeft de coach van Club zorgen. Net 5-0 op zijn doos gekregen op Old Trafford, na twee maanden ondermaats voetbal in eigen land, en een lastige topper tegen Genk die eraan komt. Als je dan ook nog eens vier à zes weken zonder Vormer en Dennis moet zien te overbruggen, ga je toch hopen dat de schade beperkt blijft.

En al zeker dat je straks niet naast de beker grijpt.

Of hoe de kampioenentrainer van vorig ­seizoen plots toch een pak meer druk op zijn schouders ervaart.

Het hoort bij een absolute topclub, coach.