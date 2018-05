Euforische Verhaeghe: "Wij zijn uitgegroeid tot de beste ploeg van België, volgend jaar doen we op álle fronten mee" DMM

13 mei 2018

20u57

Bron: Play Sports 13 Club Brugge Een euforische Bart Verhaeghe na de vijftiende landstitel van Club Brugge. De Club-voorzitter sprak zich na de wedstrijd tegen Standard uit over zijn team, zijn coach, de structuur bij Club én de videoref.

"Ik ben heel blij, fier en tevreden voor de Club-familie. Vooral ook voor de supporters", glunderde Verhaeghe. "We zijn een verdiende kampioen, zeker als je ziet dat we vanaf het begin de koppositie pakten en die niet meer hebben afgestaan. Door het absurde play-off-systeem en de halvering van de punten is het nog spannend geworden, maar er is bij ons nooit twijfel geweest.

"Club Brugge is op drie jaar tijd de beste ploeg van het land", ging Verhaeghe verder. "Ik zie twee titels en vorig jaar waren we vice-kampioen. Ik vrees niet meer voor volgend seizoen. Dit Club Brugge heeft een duurzame structuur. We gaan er opnieuw staan. Waar we gaan meedoen? Bij alles! We willen weer kampioen spelen, de bekerfinale halen en de nul wegvegen in de Champions League."

"Akkoord, het vertrek van Michel Preud'homme vorig jaar was een serieuze domper, maar deze structuur is zo sterk dat onze ploeg niet staat of valt met een vertrekkende trainer of speler. Dit is het werk van jarenlange inzet. Ik wil iedereen die daaraan zijn steentje heeft bijgedragen dan ook bedanken. En uiteraard Ivan Leko. We hebben de keuze voor Ivan zorgvuldig voorbereid en hij heeft het perfect gedaan. Hij is deel van de familie. Een familie die heel sterk is en die weet wat werken is. No sweat, no glory. Dat zijn geen holle woorden.

"Ik hoop dat de videoref de handschoen opneemt"

Ook op zijn kritiek aan het adres van de videoref kwam Verhaeghe nog eens terug. "Kijk, de Belgische clubs hebben vorig jaar beslist om te investeren in de VAR. Wij wilden als 'klein voetballand' de handschoen opnemen om de professionaliteit van de arbitrage te verbeteren. Goeie arbitrage is belangrijk voor goeie wedstrijden en dat hebben we vandaag gezien. Ik denk dat deze match de vergelijking met een Premier League-wedstrijd statistisch gezien perfect kan doorstaan."

"Ik wou iets duidelijk maken met mijn kritiek. Ik geloof in de videoref, dat doe ik echt. Fouten mogen gebeuren, maar dan moet men er wel uit leren. Ik hoop dat de arbitrage durft zeggen 'bedankt clubs, voor de investeringen en de kansen, we gaan ze grijpen en werken aan de pijnpunten richting het volgende seizoen'."