Engelse clubs in de rij voor Limbombe, trekt smaakmaker dan toch niet naar Bundesliga? Tomas Taecke

19 juni 2018

09u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge De machtsstrijd voor Anthony Limbombe wordt steeds heviger. Terwijl enkele Franse en Duitse clubs de vleugelspits van Club Brugge nog altijd in beeld hebben, wordt de interesse uit Engeland steeds groter. Zo bracht Huddersfield al een concreet bod uit en zijn Southampton en Newcastle van plan om dat later deze week te doen.

Zijn voorkeur gaat dan wel uit naar een avontuur in de Bundesliga, toch is de kans reëel dat Anthony Limbombe volgend seizoen in de Premier League aan de slag gaat. Daar wordt de interesse steeds concreter, terwijl de Duitse gegadigden pas na het WK in actie zullen schieten. Zo heeft Schalke 04 Limbombe al een tijdlang op de radar, maar willen de 'Koningsblauwen' niets overhaasten. Hetzelfde geldt voor RB Leipzig, dat anders dan Schalke volgend seizoen wel niet in de Champions League uitkomt.

Dat de Duitse clubs talmen, kan Limbombe (en Club Brugge) de koers doen wijzigen. De interesse van Huddersfield Town, de club van Laurent Depoitre, en Southampton, dat in mei eerst nog het behoud diende af te dwingen, wordt immers steeds concreter. Tijdens de play-offs kon u in Het Laatste Nieuws al lezen dat beide Premier League-teams Limbombe nadrukkelijk in het oog houden. Dat is vandaag niet veranderd, integendeel. Huddersfield legde als eerste een bod neer bij Club Brugge en heeft een bedrag van bijna 15 miljoen euro veil voor de Mechelaar. Dit strookt dan wel met de verkoopsom die Club Brugge voor ogen heeft, maar een beslissing is er allesbehalve genomen. In de wetenschap dat ook Southampton en Newcastle United een bod voorbereiden, houdt het kamp Limbombe liefst alle opties open. En dan is er ook nog een Engelse topclub die de voorbije weken informeerde naar de diensten van de vleugelspits, weliswaar met de bedoeling om hem meteen weer uit te lenen.

Franse kapers

Limbombe heeft nog steeds een Bundesligadroom, maar de meer concrete interesse vanuit Engeland lijkt er op dit moment voor te zorgen dat hij mogelijk zijn koers zal wijzigen. Momenteel lijkt Limbombe eerder op weg naar de Premier League dan naar Duitsland, al zijn er - zoals tijdens de play-offs ook gemeld - nog steeds Franse kapers op de kust. Twee top 5-clubs, waaronder Europa League-finalist Olympique Marseille, denken er eveneens over na om Limbombe naar de Ligue 1 te halen. De flankaanvaller lijkt op dit moment op weg naar Engeland, maar heeft nog helemaal geen beslissing genomen. En als men straks ook op het Europese vasteland net als over de plas in actie schiet, kan daar snel weer verandering in komen.