Engelse clubs en Lyon azen op Anthony Limbombe (23)... maar die droomt van de Bundesliga Tomas Taecke

25 april 2018

06u05 0 Club Brugge Europa heeft Anthony Limbombe ontdekt. Met Huddersfield Town en Southampton tonen twee Engelse clubs - net als het Franse Lyon - belangstelling voor de smaakmaker van Club, maar die heeft zijn zinnen gezet op een avontuur in de Bundesliga. Straks rinkelt de kassa op Olympia, waar blauw-zwart mag dromen van 15 miljoen euro.

't Wordt opnieuw een lucratieve zomer voor Club Brugge. Niet alleen wacht hen meer dan waarschijnlijk de vetpotten van de Champions League, ook staan de Europese clubs in de rij om Anthony Limbombe in te lijven. Voor de vleugelspits is een vertrek reeds een uitgemaakte zaak, alleen is het straks nog kiezen uit de vele geïnteresseerde ploegen. Zo wordt Limbombe vanuit Engeland nadrukkelijk in de gaten gehouden door twee Premier League-clubs. Een eerste is Huddersfield Town, dat Laurent Depoitre vorige zomer overnam van FC Porto. Niet meteen de club waar Limbombe het best zou aarden en bovendien nog niet helemaal zeker van het behoud. Dat geldt al zeker voor Southampton, dat momenteel net onder de degradatiestreep staat. Zeg nooit nooit, maar de kans is heel klein dat Limbombe zijn voorganger Izquierdo zal volgen naar een club in de buik van de Premier League. Naast Engeland is er ook interesse uit de top 5 van de Franse Ligue 1. Olympique Lyon moet op zoek naar een vervanger voor Memphis Depay, die straks wellicht naar Milan trekt, en denkt daarbij aan Limbombe. Daarnaast was OGC Nice twee jaar geleden concreet geïnteresseerd toen Club Limbombe voor ruim twee miljoen euro ging ophalen bij NEC Nijmegen. Vermoedelijk is ook hun aandacht nog niet bekoeld.

Frankrijk is voor Limbombe en zijn entourage zeker een optie, maar de absolute voorkeur gaat uit naar de Bundesliga. Daar volgen een handvol subtoppers en middenmotors de prestaties van de kersverse Rode Duivel, die liever vandaag dan morgen zou tekenen voor het parcours van ex-Genkenaar Leon Bailey. De Jamaicaan heeft hetzelfde profiel als Limbombe en speelt vandaag de sterren van de hemel bij Leverkusen. Die club is logischerwijs niet op zoek naar een linkervleugel, maar dat geldt wel voor veel andere subtoppers onder Bayern München en Borussia Dortmund en Limbombe op de radar hebben. De vele Duitse scouts die tweewekelijks naar het Jan Breydelstadion afreizen, doen dat niet voor Timmy Simons of Dion Cools. Voor Limbombe en zijn entourage bestaat er intussen geen twijfel: de Bundesliga is dé perfecte volgende stap voor de sensatie van blauw-zwart.

Wat Club Brugge betreft, zal het bestuur niet dwarsliggen. Blauw-zwart wil enkel na het seizoen praten met geïnteresseerde clubs, maar gaf eerder aan dat een vertrek bespreekbaar is. Verhaeghe en Mannaert hebben ongetwijfeld hun lessen getrokken uit de transferzomer in 2016, waar voor Izquierdo, Engels, Diaby en Denswil de ene na de andere aanbieding halsstarrig geweigerd werd. Club wou de kampioenenploeg samenhouden om te schitteren in de Champions League, maar dat werd een grote flop. Niet alleen haalde blauw-zwart 0 op 18 in de poules, ook ontstond er grote wrevel met de misnoegde Engels en Izquierdo nog voor die campagne begonnen was. Met één jaar vertraging vertrokken zij uiteindelijk niet naar hun droombestemming. Wat Limbombe betreft, is een bedrag tussen 12 en 15 miljoen euro realistisch. Zo betaalde Leverkusen tussen 12 en 16 miljoen euro voor Bailey en legde ook Lyon voor Depay 16 miljoen op tafel. Club verkocht Izquierdo voor 18 miljoen euro inclusief bonussen aan Brighton, maar die vertrok dan ook met De Gouden Schoen op zak. Mocht Limbombe geselecteerd worden voor het WK in Rusland, brengt dat Club alleen maar in een sterkere onderhandelingspositie. Zorgen voor na de verwachte titelviering, al staan de Europese clubs langzaamaan te popelen.