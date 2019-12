Emmanuel Dennis scoort net zoals Luis Suárez een week eerder: “Dit zat continu in mijn hoofd” TTV

16 december 2019

04u03 0 Club Brugge Het hakje van Luis Suárez tegen Mallorca was van een andere planeet, dat van ­Dennis tegen KV Mechelen weergaloos: “Sinds die goal van Suárez zat dit continu in mijn hoofd”, aldus de Nigeriaan, die voor het eerst scoorde sinds de thuismatch ­tegen AA Gent op 6 oktober.

“Twijfel was er niet echt. Dit hoort erbij voor een spits. Ik had ook wat last aan de enkel waardoor ik niet veel speelde. Nu ben ik terug en dat heb ik vandaag getoond. Of ik de beste spits van Brugge ben? Ik ben geen spits, maar een ‘winger’ (lacht). Donderdag wacht ons een moeilijke match. Ook ik wil eens ver komen in de beker, want dat is hier nog niet gelukt. Club kan inderdaad een goeie Dennis gebruiken, ik zal zorgen dat ik er sta.”

But this Suarez goal against Mallorca 🤯 pic.twitter.com/7EBoDeB08f Uncle Drew(@ AndyYoung254) link

Ook Philippe Clement was tevreden over zijn aanvaller: “Dennis heeft niet ­alleen gescoord, hij heeft ook collectief ­gedacht. In het verleden was dat niet zo – we ­proberen dit in zijn hoofd te krijgen. De volgende stap voor hem is efficiënter ­worden. Deze goal was een goed begin.”