Elke week meer in de kijker: vijf weetjes over Club-jeugdproduct Charles De Ketelaere TTV

24 december 2019

12u31 0 Club Brugge Hij gooit hoge ogen als nieuwe kracht op het middenveld bij Club. Zien we Charles De Ketelaere op Tweede Kerstdag op het veld tegen Zulte Waregem weer in de basis bij Club? Vijf weetjes over het jeugdproduct van de Bruggelingen.

Wandelafstand van Jan Breydel

De Ketelaere groeit op langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries, letterlijk op wandelafstand van het Jan Breydelstadion. Daar woont hij vandaag nog steeds met mama Isabelle, broer Louis (21) en zus Renée (21) - een tweeling.

Op z'n 7de naar Club

De middenvelder begint zijn carrière bij de duiveltjes van KFC Varsenare, het kleine blauw-zwart, op drie kilometer van Olympia - de eersteprovincialer waar ook Birger Maertens, een ander jeugdproduct van Club Brugge, zijn eerste stappen zette. Op 7-jarige leeftijd gaat De Ketelaere aan de slag bij Club Brugge.

Tennistalent

Charles houdt naast voetbal ook van tennis. Op zijn tiende wordt hij Vlaams kampioen - rond die tijd volgt hij les aan de tennisschool in Wilrijk. Enkele jaren later maakt hij zelf de keuze voor het voetbal.

Student rechten

Van basisschool De Wassenaard in Varsenare gaat het op zijn twaalfde naar het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, dat tegenwoordig samenwerkt met Club. Charles volgt er wiskunde-wetenschappen. Vandaag studeert hij rechten aan de Universiteit Gent, vanzelfsprekend met een topsportstatuut.

Fan van Odjidja en Meunier

Als kind is De Ketelaere een vaste klant bij de thuismatchen van Club. Een échte supporter. De jeugdspeler zit bij mama Isabelle in de hoofdtribune of in de spionkop van Jan Breydel. Eerst Donk en Odjidja, later Meunier en Duarte behoren tot zijn favoriete spelers. Sinds zijn overstap naar de beloften enkele jaren terug volgde hij de matchen liever op televisie. Op zijn kamer hingen dan weer posters van... Cristiano Ronaldo. (TTV)