Exclusief voor abonnees Einde van de Brugse keeperscarrousel Niels Poissonnier

05 augustus 2019

06u11 0 Club Brugge De tijd van vijf doelmannen in één seizoen is voorbij. Met Simon Mignolet (31) heeft Club Brugge straks - eindelijk - weer een betrouwbaar sluitstuk. Negende keer, goede keer. Toch?

Hadden ze in Brugge een glazen bol, Mathew Ryan was er in de zomer van 2015 nooit mogen vertrekken naar Valencia CF. De 7 miljoen euro die met de transfer gemoeid was, woog - zo blijkt nu - niet op tegen de zware erfenis die de Australische nummer één achterliet.

Álles heeft Club de voorbije jaren geprobeerd. Een oude bekende teruggehaald in de figuur van Sinan Bolat. Een haast gepensioneerde Rus ook, genaamd Vladimir Gabulov, omwille van zijn ervaring. En een voormalige klinkende naam, ex-Ajax, voor zes maanden gehuurd van Feyenoord: Kenneth Vermeer. Passeerden voorts de revue op Jan Breydel: Sébastien Bruzzese - omdat Bolat wedstrijdritme miste -, Ludovic Butelle & Guillaume Hubert.

