Ei zo na voetbalde fenomeen Haaland in Brugge: deal met Club ketste in 2018 af door buitensporige eisen van... Mino Raiola

20 februari 2020

In de winter van 2018 stond Vincent Mannaert op een zucht van de transfer van de toen pas 18-jarige Erling Haaland naar Club Brugge. Haaland speelde bij de Noorse eersteklasser Molde, en werd getipt door Club-scout Kenneth Brylle, die Mannaert de raad gaf om Haaland “met de ogen dicht” te nemen. Mannaert voerde daarop verregaande onderhandelingen met Molde, de speler, diens vader én de zaakwaarnemer van Haaland, Mino Raiola.

Op clubniveau kwam het tot een akkoord - Club zou een transferbedrag van 5 miljoen euro betalen. De speler vroeg geen buitensporig contract. Zijn vader stond erop een bedrag van 500.000 euro te ontvangen. Raiola eiste op zijn beurt... 30% op de latere doorverkoop vanaf 0 miljoen. Stel: Club zou Haaland verkopen voor 30 miljoen, dan diende het om en bij 9 miljoen af te staan aan Raiola. Mannaert weigerde finaal de deal. Wegens te onethisch. Weliswaar nam Club Brugge die beslissing enkele weken na het losbarsten van Operatie Zero, maar ook zonder Operatie Zero had het bestuur zich niet laten verleiden tot een transfer. Red Bull Salzburg deed het wél.

