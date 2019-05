Eerste zomertransfer is een feit voor Club: blauw-zwart haalt jonge Ivoriaanse verdediger Odilon NP/TLB

08 mei 2019

15u07 22 Club Brugge Club Brugge heeft de transfer van Kossounou Odilon (18) afgerond. De Ivoriaanse centrale verdediger komt over van het Zweedse Hammarby en tekende een contract voor vier seizoenen. Dat maakte blauw-zwart zonet bekend.

Het leven is aan de rappen. De Ivoriaan Odilon (1m88, 72kg) speelde nog maar negen officiële wedstrijden voor Hammarby, maar aan interesse - uit verschillende landen, waaronder Italië - was er geen gebrek. Club moest dan ook snel handelen. Al was het maar omdat AA Gent en vooral Racing Genk de verdediger ook wilden strikken, maar Club won dus de strijd.

Vincent Mannaert, de CEO van Club, raakte het de voorbije dagen eens met Hammarby over de transferprijs: een slordige 3 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen. Een recordbedrag voor de middenmoter uit Zweden. “Kossounou legde gisteren en vandaag met succes zijn medische testen af en sluit aan bij het begin van de voorbereiding op volgende seizoen”, klinkt het op de website van Club. “Hij wordt de eerste Ivoriaanse speler bij Club Brugge.

Ook op middenveld

De talentvolle Odilon - fysiek sterk, lefgozer aan de bal - kwam pas sinds begin dit jaar uit voor Hammarby, dat hem wegplukte bij de Ivoriaanse topclub ASEC Mimosas. Club kan verdedigende versterking gebruiken met het oog op volgend seizoen. De verbintenis van Benoit Poulain loopt over enkele weken af en voorts zal ook Decarli andere oorden opzoeken. Met Mechele, Denswil, de nog steeds revaliderende Mitrovic (enkelbreuk) en Peres zou Club zo maar vier centrale verdedigers overhouden voor drie posities. Dat Odilon ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, is een leuk extraatje.

