Eerste veldtraining voor Club Brugge, dat straks nieuwe shirts voorstelt

22 juni 2020

06u38 1

De testen zijn achter de rug, vanaf vandaag rolt de bal opnieuw in het Belfius Basecamp. Club Brugge trapt de voorbereiding op gang met een eerste trainingssessie, deze voormiddag in Westkapelle. Zaterdag volgde het restant van de medische en fysieke testen, voor de ene helft van de groep in het Brugse AZ Sint-Jan ziekenhuis, voor de anderen in het Basecamp. Na de ochtendtraining volgt vandaag de officiële voorstelling van de nieuwe shirts. Nog steeds afwezig is Simon Deli, die vastzit in Ivoorkust na een terroristische aanslag vorige week. Blauw-zwart traint de hele week in Westkapelle en oefent pas volgende week voor het eerst.

