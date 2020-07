Een opvallende aan- en afwezige op ploegfoto Club Brugge, Fadiga definitief naar Heracles TTV

15 juli 2020

15u08 1 Club Brugge Geen Kaveh Rezaei vandaag op Club Brugge. De Iraanse spits staat daarmee niet op de officiële ploegfoto bij de Bruggelingen. Rezaei staat zelfs dicht bij een vertrek. De trofee van de Jupiler Pro League was er dan weer wel bij op het fotomoment.

Rezaei trainde nog wel mee vandaag na de ploegfoto, maar dat was louter in afwachting van een oplossing die nu mogelijk nakend is. De spits zat recent samen met zijn entourage om zijn toekomst te bespreken. Een terugkeer naar Charleroi is een mogelijkheid, liet Mehdi Bayat -sterke man van de Zebra’s- al verstaan. Maar dan zal Charleroi wel in de buidel moeten tasten.

In de zomer van 2018 betaalde Club nog 4 miljoen euro voor de goalgetter. Rezaei kon nooit overtuigen in Jan Breydel en maakte vorige zomer op huurbasis opnieuw de omgekeerde richting. In het Zwarte Land hervond hij zijn torinsintict met 12 competitiegoals en 2 stuks in de Belgische beker.

✨ 2020-2021 ✨ pic.twitter.com/ZlYtmGghNE Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Team picture day!😍 pic.twitter.com/Nm756fPUfb Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Noah Fadiga (20) van zijn kant verhuist definitief naar het Nederlandse Heracles Almelo. De aanvaller lag nog tot eind dit seizoen onder contract bij Club Brugge, dat de zoon van clubicoon Khalilou vorig seizoen bij FC Volendam stalde. De jonge Fadiga tekende in Almelo een verbintenis voor drie seizoenen.