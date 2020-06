Een microgolf, wifi en zelfs een koffiemachine: met deze luxueuze bus zal Club komend seizoen z'n verplaatsingen maken Redactie

24 juni 2020

Blauw-zwart geeft in bovenstaande video een inkijk in de nieuwe bus, die die plaats biedt aan veertig mensen en onder meer voorzien is van een koffiemachine, een microgolfoven en een wifi-verbinding. Aan de buitenkant van de bus is onder meer het logo van Club Brugge aangebracht en er werd ook een gepersonaliseerde nummerplaat voorzien: ‘FCB-1'.

In bovenstaande video krijgt u een uitgebreide rondleiding.

