Een groene gieter, Leo de grasmaaier en knipoog naar Mignolet: een dagje quarantaine met Mats Rits Redactie

07 april 2020

19u32

Bron: Club Brugge 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nadat Club Brugge eerder al onder meer een inkijk gaf in het leven van Clinton Mata, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere in lockdown, is het vandaag de beurt aan Mats Rits. En ook diens dag ziet er best gevarieerd uit. Fietsen en terwijl Netflix kijken, boodschappen doen, lopen, verven, in de tuin werken (met behulp van een grasmachine genaamd Leo en een groene gieter) én reclame maken voor de koffie van ploegmaat Simon Mignolet; het behoort allemaal tot de dagtaken van de 26-jarige middenvelder.