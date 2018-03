Een dag in het spoor van... Kenneth Vermeer op weg naar play-off 1 Wouter Devynck

30 maart 2018

17u00 0

Vanavond al gaat play-off 1 van start met Standard - Charleroi, maar voor Club Brugge is het aftellen naar maandag 18 uur. Dan trapt de titelfavoriet af tegen RC Genk. Met in doel Kenneth Vermeer, de ervaren Nederlander die met Ajax en Feyenoord al meermaals kampioen werd. Wij nestelden ons een hele dag in zijn spoor. Van zijn aankomst bij de ochtendtraining over een controlescan in het ziekenhuis en een bezoek aan de Carrefour, tot het afsluiten met de bijbel. Het resultaat ontdekt u in bijgevoegde video.