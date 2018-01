Duitse tweedeklasser stuurt Brodic (Club Brugge) door Tomas Taecke

Fran Brodic op archiefbeeld.

Club Bruggespits Fran Brodic (20) heeft geen contract weten te versieren bij Duits tweedeklasser Erzgebirge Aue. De Kroaat, die voor nieuwjaar aan KSV Roeselare verhuurd was, liep een aantal dagen proef bij de club uit de tweede Bundesliga. Brodic raakte voor de jaarwisseling al snel op een zijspoor bij Roeselare en is op dit moment op zoek naar een club. Een terugkeer naar Club Brugge behoort eventueel tot de mogelijkheden, al zou hij ook daar opnieuw in de B-kern worden opgenomen.

Brodic trachtte zich in Murcia op oefenkamp bij Aue in de kijker te spelen, maar dat is niet gelukt. Vandaag heeft de Kroaat dan ook kort na de middag de winterstage van de Duitse club verlaten. Brodic ligt nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij Club, dat de aanvaller in 2014 ophaalde bij Dinamo Zagreb. Na een mislukte uitleenbeurt aan toenmalig tweedeklasser Antwerp scoorde Brodic aan de lopende band bij de beloften, maar voor de A-kern van blauw-zwart viel hij veel te licht uit.