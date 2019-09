Drie debutanten bezorgen Philippe Clement weelde... en keuzestress VDVJ

16 september 2019

06u07 0 Club Brugge De spelerslijst wordt alleen maar langer. Met Eder Balanta, Ignace Van der Brempt en Mbaye Diagne waren er zaterdag drie debutanten bij Club.

“Eén van de pluspunten.” Zo noemde Philippe Clement het feit dat maar liefst drie nieuwe gezichten hun eerste minuten kregen. In het geval van Balanta, de Colombiaanse middenvelder die overkwam van Basel en een goede indruk naliet, waren dat er zelfs negentig. Met de 17-jarige Van der Brempt maakte tien minuten voor affluiten een jeugdproduct zijn debuut. Net voor het einde verscheen ook Diagne op het veld. “Balanta deed het heel goed”, blikte Clement terug. “Zeker voor iemand die nog geen minuten maakte en weinig automatismen heeft. Ook Ignace viel prima in. Hij verdiende dit ook, na zijn uitstekende prestaties op training.”

Cools, Vlietinck, Schrijvers, Vossen, Sobol...

Daardoor stak de flankverdediger Dion Cools en Thibault Vlietinck voorbij in de hiërarchie bij blauw-zwart. Het is slechts één van de vele posities waar de concurrentiestrijd bikkelhard is. Ook Siebe Schrijvers en Jelle Vossen vielen voor de match tegen Cercle naast de selectie. Nieuwkomer Eduard Sobol haalde evenmin het wedstrijdblad. “De juiste 18 kiezen is het moeilijkste aan mijn job”, zuchtte Clement. “Veel jongens zijn aan het pushen. Eigenlijk moet ik een pluim geven aan mijn spelers en staf: momenteel hebben we geen enkele geblesseerde. Maar dat betekent ook dat ik acht veldspelers en één doelman niet in de wedstrijdkern kan opnemen. Al zijn we zeker niet de enige in die situatie. Ik zag in de krant dat alle ploegen uit de top 6 over enorm veel mogelijkheden beschikken.”