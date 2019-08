Doorstoten? Kansen zijn 50-50 voor Club na de 1-0 van vorige week TTV

13 augustus 2019

06u45 0 Club Brugge Een 1-0-voorsprong in Europa? Heilig, maar verre van veilig. Zeker niet voor Club Brugge, dat in de clubgeschiedenis vijf keer gewipt werd ondanks deze gunstige uitgangspositie: “Nu hebben ze de ideale wapens om door te gaan”, weet ervaringsdeskundige Franky Van der Elst.

“Een tweede keer scoren was beter geweest”, klonk het vorige week in koor. En toch was niemand bij Club Brugge ontevreden over de bonus die in de heenwedstrijd tegen Dinamo Kiev verworven werd. In ongeveer 75 procent van de gevallen was een 1-0 voor de thuisploeg ook voldoende om door te stoten naar de volgende ronde. Dat geldt niet voor Club Brugge, dat in het verleden immers vijf van de tien keer alsnog uitgeschakeld werd. En dus slechts 50 procent scoort.

Hinken op 2 gedachten

Clubicoon Franky Van der Elst maakte het tussen 1988 en 1998 maar liefst zeven keer mee: “Ik herinner me nog al die wedstrijden”, aldus de ‘Fox’. “In Bröndby heeft Kenneth Brylle ons tien minuten voor tijd gered. Brian Laudrup, toen 17, deed mee. Over de match in Monaco (6-1) wil ik het niet hebben (grijnst). Ook Bremen was erg pijnlijk, omdat we toen zelf de kansen hadden om te scoren. Panathinaikos was heftig. Een 0-0-resultaat is in deze ook voldoende, maar daar kan je niet op rekenen. Dat mag geen uitgangspunt zijn wanneer je begint. Je zet je blok natuurlijk wat lager, maar het idee is: scoren. Wat dat betreft, heeft Club de ideale wapens om door te gaan. De drie spelers voorin (Okereke, Dennis en Tau, red.) hebben snelheid en diepgang. Hun spel is er ook op gebaseerd om snel te schakelen en diep te gaan. Club heeft alles om zo’n voorsprong te verdedigen en dit over de streep te trekken.”

Club trok dan wel slechts in 50 procent van de gevallen aan het langste eind, toch twijfelt Van der Elst niet aan de slaagkansen van blauw-zwart: “Ik vind dit absoluut een goeie uitgangspositie. Je kan altijd hopen dat je thuis het verschil maakt, maar daarvoor liggen de ploegen te dicht bij elkaar. Club mag niet ontevreden zijn dat de ontmoeting nog niet is gespeeld. Nu is het inderdaad hinken op twee gedachten, maar dat is ook voor Kiev het geval. Zij kunnen ook niet vol gas geven met het risico dat je er eentje binnenkrijgt. Niet te veel bezig zijn met die 1-0-voorsprong? Je kan dat wel zeggen, maar dat zit sowieso in je hoofd. Dat zit ook in Clement zijn hoofd. Nu was het ook al iets gereserveerder dan anders - dat zag je vooral aan de manier waarop Rits speelde. Scoren staat zo goed als zeker gelijk aan de kwalificatie... en daar moet Club zeker tot in staat zijn.”

Naast de spitsen rekent Club ook op de ervaring van Simon Mignolet, die in 8 van zijn 26 Europese optredens de nul hield. Dinsdag deed hij dat voor het eerst in de (voorrondes van de) Champions League. Eén keer zag de Rode Duivel een 1-0-voorsprong uit handen glippen, toen Liverpool in de zestiende finales van de Europa League op Turkse bodem door Besiktas na strafschoppen alsnog gewipt werd. (TTV)