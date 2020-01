Doorbraak in stadiondossier Club Brugge: nieuw stadion op Jan Breydel vanaf 2024 Bart Huysentruyt

10 januari 2020

11u36 0 Club Brugge Doorbraak in het stadiondossier van Club Brugge. De competitieleider wil vanaf 2024 in een nieuw stadion spelen op de site Jan Breydel. Dat werd aan onze redactie bevestigd.

Er is een flinke wending rond de nieuwe voetbaltempel voor Club Brugge. Volgens onze bronnen heeft de clubleiding van de Bruggelingen een deal gesloten met het stadsbestuur om een nieuw stadion te bouwen op de huidige site in Sint-Andries. Bedoeling is dat er een nieuw stadion komt van 40.000 plaatsen naast het oude Jan Breydel. Daar wil Club vanaf 2024 zijn intrek nemen.

De nieuwe wending in het Brugse stadiondossier, die van Jan Breydel, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Vooral de mogelijke locatie is verrassend. Zo kan blauwzwart haar wedstrijden blijven spelen in het huidige stadion tot het nieuwe klaar is. Is daarvoor plaats genoeg? Ja, want Club opende vorig jaar nog een splinternieuw oefencomplex in Westkapelle bij Knokke-Heist. De oefenvelden van Club, naast het huidige stadion, zouden dus gebruikt kunnen worden voor de bouw van een nieuw stadion.

Oorspronkelijk was het plan bij Club om een nieuw stadion met 15 oefenvelden te bouwen aan de Blankenbergsesteenweg. Voor die plek heeft Club een procedure lopen, maar het wil dus niet langer wachten op de afwikkeling daarvan bij de Raad van State. Daarom werd overgeschakeld naar een plan B om op Jan Breydel een stadion te bouwen. Daarover is nu dus met het stadsbestuur een akkoord gevonden.

