Doorbraak in stadiondossier Club Brugge: nieuw stadion op Jan Breydel vanaf 2024 Bart Huysentruyt

10 januari 2020

Club Brugge Doorbraak in het stadiondossier van Club Brugge. De competitieleider wil vanaf 2024 in een nieuw stadion spelen op de site Jan Breydel. Dat werd aan onze redactie bevestigd.

Er is een flinke wending rond de nieuwe voetbaltempel voor Club Brugge. Volgens onze bronnen heeft de clubleiding van de Bruggelingen een deal gesloten met het stadsbestuur om een nieuw stadion te bouwen op de huidige site in Sint-Andries. Bedoeling is dat er een nieuw stadion komt van 40.000 plaatsen naast het oude Jan Breydel. Daar wil Club vanaf 2024 dan zijn intrek nemen.

De nieuwe wending in het Brugse stadiondossier, die van Jan Breydel, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Vooral de mogelijke locatie is verrassend. Zo kan blauwzwart haar wedstrijden blijven spelen in het huidige stadion tot het nieuwe klaar is. Is daarvoor genoeg ruimte? Ja, want Club opende vorig jaar nog een splinternieuw oefencomplex in Westkapelle bij Knokke-Heist. De oefenvelden van Club, naast het huidige stadion, zouden dus gebruikt kunnen worden voor de bouw van een nieuw stadion.

Oorspronkelijk was het plan bij Club om een nieuw stadion met 15 oefenvelden te bouwen aan de Blankenbergsesteenweg. Voor die plek heeft Club een procedure lopen, maar het wil dus niet langer wachten op de afwikkeling daarvan bij de Raad van State. Daarom werd overgeschakeld naar een plan B om op Jan Breydel een stadion te bouwen. Daarover is nu dus met het stadsbestuur een akkoord gevonden. Om 14u volgt er een persconferentie in Brugge om de zaak toe te lichten.

Lange geschiedenis

Zoals bekend droomde Club al langer van een tempel van 40.000 plaatsen met alle comfort en veel moderner dan het Jan Breydelstadion, een stadion dat in 1974 werd gebouwd. Al in 2006 waren daarvoor de eerste plannen klaar, met een nieuw stadion in het Chartreusegebied op het grondgebied van deelgemeente Loppem. Maar een actiecomité stak daar een stokje voor en de aanwezigheid van een vleermuizenpopulatie trok een definitieve streep door dat plan. Club vond in 2011 een nieuwe plaats: de landbouwgronden langs de Blankenbergse Steenweg in het noorden van de stad.

Ook daar verloopt de procedure niet zonder slag of stoot. Er is niet alleen veel tegenkanting van de groene partijen, ook industriëlen en sportieve tegenstanders zoals Paul Gheysens kochten er gronden om de bouw van een stadion tegen te houden of toch op zijn minst af te remmen. Anderhalf jaar lang boog de auditeur bij de Raad van State zich over dit complex en netelig dossier. Midden december legde hij zijn verslag neer. De regel is dat dit advies betekend wordt en eerst per aangetekende brief verstuurd wordt naar de partijen die geen gehoor vinden bij de auditeur. Hun advocaten krijgen dan dertig dagen de tijd om een antwoord te formuleren op het advies van de auditeur.

Beslissing

Pas nadien worden de tegenpartijen op de hoogte gesteld en kunnen die repliceren. De stad Brugge ontving echter nog altijd geen brief met de beslissing van de auditeur. Enkele bezwaarindieners zouden wel al het nieuws gekregen hebben dat hun bezwaren niet gevolgd worden, wat erop zou kunnen wijzen dat de auditeur de juridische redenering van Club Brugge en de stad Brugge, die de plannen van Vlaanderen populairste voetbalvereniging steunt, volgt. Dat Club op de officiële beslissing niet lijkt te wachten, bewijzen de nieuwe plannen op de site Jan Breydel.

Stad Brugge is mee

De grootste reden voor het afstappen van de piste Blankenbergse Steenweg, is dat de bestuurders van blauwzwart vrezen dat er -zelfs al geeft de Raad van State straks groen licht- nog altijd een pak vertragingsmanoeuvres mogelijk zijn. Zo zouden er problemen kunnen opduiken met de onteigeningen van de gronden langs de Blankenbergse Steenweg. Die kunnen het dossier nog eens voor jaren vertragen. Wat dat betreft is de Jan Breydelsite ideaal. Daar moet geen rekening gehouden worden met verschillende grondeigenaars. Meer zelfs: de stad Brugge stapt volgens onze bronnen mee in het verhaal van Club en wil er alles aan doen om dit project wél te doen slagen.

Wat met mobiliteit?

Nog een bijkomend voordeel is dat de groene partijen altijd voorstander waren van Sint-Andries als locatie: zo moest er geen landbouwgrond verdwijnen voor een voetbalstadion. Vanuit die hoek zou er dit keer dan ook geen tegenkanting verwacht moeten worden. Enig minpunt van de nieuwe locatie is de mobiliteit: de Jan Breydel-site bevindt zich middenin een woonwijk en veel parkeergelegenheid is er niet in de buurt. Club zal in extra parkeermogelijkheden moeten voorzien om dit project tot een goed einde te brengen. Dus voor de buurt in Sint-Andries zou deze nieuwe piste wel de nodige implicaties met zich meebrengen.

En Cercle?

Het valt ook af te wachten wat er gebeurt met Cercle Brugge én met de definitieve bestemming van de gronden langs de Blankenbergse Steenweg. Worden die laatste dan ingekleurd als industriezone? Mag Cercle ook in het nieuwe stadion spelen of moet er een andere oplossing worden gezocht? En wat met de jeugdwerking van Cercle Brugge, want er zullen ongetwijfeld ook oefen- en jeugdvelden van groenzwart sneuvelen voor deze nieuwe plannen? Om 14 uur krijgen we wellicht meer duidelijkheid.