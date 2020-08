Dit zijn de regels voor de beloften van Club in 1B: geen 5 basisplaatsen of 15 speelhelften bij A-ploeg TTV

19 augustus 2020

Enkele dagen voor de start in 1B weet Club Brugge, dat straks met de beloften (Club NXT) in de reeks mag aantreden, waar het aan toe is. Eerder was al duidelijk dat geen enkele speler ouder dan 23 jaar in actie mag komen met de beloftenploeg van blauw-zwart, nu werden de regels nog wat gespecificeerd. Zo mag een speler die vijf keer aan de aftrap stond in de Jupiler Pro League in geen geval nog in 1B aantreden. Als Charles De Ketelaere bijvoorbeeld vijf maal in de basiself staat, dan komt hij niet meer in aanmerking voor de U23. Hetzelfde geldt voor Kossounou, Diatta, De Cuyper, Van Der Brempt, Badji, Van Den Keybus en doelmannen Shinton en Lammens - alle U23-spelers die deel uitmaken van de A-kern. Ook wanneer één van hen 15 keer 45 minuten in actie komt in 1A is speelminuten maken in 1B niet langer mogelijk.

Verder zijn er ook restricties wat één speelweekend betreft. Een speler die in het A-elftal in de basis staat of minstens 45 minuten rondmaakt, mag later dat weekend niet meer met Club NXT spelen. Speelt Club A na Club NXT, dan zijn de regels van toepassing in het weekend dat daarop volgt. Als pakweg Kossounou zondag tegen Beerschot zou starten, dan kan hij één week later niet met Club NXT tegen Lommel aan de slag. Club moet twee diverse spelerslijsten indienen, waarbij spelers dus op beide lijsten kunnen staan zolang de voorgeschreven regels gaandeweg het seizoen in acht worden genomen.

