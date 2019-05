Dit was de voorstelling van Clement bij Club Brugge: “Philippe is de beste trainer van België” Redactie

29 mei 2019

12u08 28 Club Brugge Philippe Clement is voorgesteld als de nieuwe coach van Club Brugge. De ex-coach van Racing Genk moet Ivan Leko opvolgen. Aan de zijde van CEO Vincent Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe deed Clement het verhaal achter zijn beslissing uit de doeken.

Philippe Clement neemt als kersvers trainer van Club Brugge alvast één bekende naam op in zijn staf. Carl Hoefkens, die dit seizoen nog assistent was bij de belofteploeg van Club, zal fungeren als T4. Hij wordt de verbindingsman tussen de beloften en de A-kern. Ook met Gert Verheyen werd er al gesproken, maar daar vonden beide partijen nog geen akkoord, al lijkt dat een kwestie van dagen. Vorige week hadden de de ex-ploegmaats nog een goed gesprek met elkaar. Momenteel is Verheyen nog op vakantie in IJsland.

DNA van Club

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe toonde zich gelukkig met zijn nieuwe coach: “Als ik naar Philippe zijn carrière kijk, zie ik dat hij heel verstandig te werk is gegaan. Ook als trainer. Hij heeft geen enkele stap overgeslagen en dat siert hem. Hij is heel professioneel. Philippe heeft een groot deel van zijn carrière uitgebouwd bij Club. Dat is een gigantische troef. Hij kent het DNA van Club.”

Ook CEO Vincent Mannaert zwaaide met lof naar Clement: ““Clement is de beste trainer van België, dat heeft hij bewezen bij Waasland-Beveren en ook bij Genk. Zeker na Nieuwjaar voelde hij daar een enorme druk. Hij heeft blijk gegeven daarmee om te kunnen.”

Toen nam de Genkse succescoach zelf het woord: “Ik ben heel blij om terug te zijn, Club Brugge was zestien jaar lang mijn leven, dat is het nu opnieuw. Ik was graag twee jaar geleden al begonnen als hoofdcoach van Club Brugge. Ik was heel tevreden met mijn proces als assistent hier. Zes jaar lang kreeg ik elk jaar meer verantwoordelijkheid. Op het moment dat ik dan T1 wilde worden, was niet iedereen het daarmee eens.”

“Ik heb heel lang en heel goed moeten nadenken de voorbije week”, gaf de 45-jarige Antwerpenaar toe. “Ik voelde mij ook heel erg thuis en gewaardeerd in Genk, maar uiteindelijk gaf de uitdaging de doorslag: met Genk heb ik de titel gehaald - dat is het summum. Op twee plaatsen kampioen spelen in België, dat zou fantastisch zijn”, droomde Clement al luidop. “Ik ben er 200 procent van overtuigd dat ik de juiste beslissing heb genomen.”

Ik vind het erg spijtig dat ik de Champions League-campagne met Genk moet missen Club Brugge-trainer Philippe Clement

“Toen ik in januari vorig jaar in Genk toekwam, stond de club negende. Niemand had gedacht dat de titel het seizoen erna naar Genk zou gaan. Ik vind het wel erg spijtig dat ik de Champions League-campagne met Genk moet missen. Met Club hebben we ook een kansje om de Champions League te halen, maar dat wordt heel moeilijk. Er is de laatste jaren geen enkele Belgische club in geslaagd via de voorrondes door te stoten, dus je weet voor welke lastige opdracht we staan.”

Géén jobhopper

Clement benadrukte dat hij absoluut geen jobhopper is, nu hij, na Waasland-Beveren, ook Genk vroegtijdig verliet: “Bij Waasland-Beveren stond er een clausule in mijn contract voor mocht er een ploeg van hogerop komen. Toen Genk kwam, ging ik daar dan ook op in. En ook in Genk had ik zo’n clausule. Ik ben geen jobhopper, kijk naar mijn carrière als speler. De stappen zijn altijd heel logisch geweest, van het laagste naar het hoogste. Wie van mijn collega’s kan zeggen dat ze zes jaar in dezelfde rol zijn gebleven van jeugdcoach tot assistent?”

Verhuis naar nieuw oefencomplex in Knokke

In de marge gaf Mannaert ook nog mee dat de U18 en de U21 volgend seizoen mee verhuizen naar het nieuwe oefencomplex in Knokke. “Met de club verhuizen we komende zomer naar het trainingscentrum in Knokke - een project waar Philippe tot voor twee jaar terug aan heeft helpen bouwen - en dat wilden we doen met een nieuwe coach. Tot het einde van de voorbije competitie hebben we ons op het sportieve geconcentreerd, maar na het seizoen wilde iedereen aan een nieuw hoofdstuk beginnen.”