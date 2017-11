Dit is waarom Club-doelman Butelle vorig seizoen tijdens de play-offs zo door de mand viel Wouter Devynck

09u18 6 Simon Mouton Photo News Club Brugge Wie had dat aan het begin van het seizoen kunnen voorspellen? Dat Ludovic Butelle (34) zelfs nog maar in beeld zou komen om Club Brugge uit de penarie te helpen. "Als Ludovic straks opnieuw in doel komt, zal hij het heel goed doen", is zijn manager overtuigd.

'Butelle blundert opnieuw.' Het was in Het Laatste Nieuws van maandag 2 mei de titel boven een artikel nadat de Fransman op speeldag zes van play-off 1 de mist inging bij de vroege 0-1. Een bijstukje weliswaar, omdat Club er nog in slaagde de scheve situatie recht te zetten en geen punten verloor.

Toch was voor Preud'homme de maat vol. Zijn numéro un keepte immers al het hele seizoen onzeker. Een schim van de kampioenenmaker die zo schitterde in de play-offs van het jaar daarvoor. "Dat heeft iedereen gezien en dat beseft Ludovic zelf ook wel", geeft Sébastien Stassin toe. De ex-speler van Cercle, Zulte Waregem en KV Oostende behartigt mee de zaken van Butelle. "Maar wat niemand weet en wat Ludovic ook nooit wilde rondbazuinen, is dat in die periode zijn zoontje geopereerd werd aan het hart."

Maël Butelle (11), geboren met een hartafwijking en slechts één functionerende long, is altijd een beetje een zorgenkindje geweest. Vorig seizoen dus blijkbaar nog wat meer. "Het was in die omstandigheden niet simpel voor Ludovic om zijn focus te bewaren en zo is hij effectief in een dipje terechtgekomen. Gelukkig is Maël nu weer gezond en wel."

