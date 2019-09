Diatta scoort eerste ‘doublette’: “We moeten meer ‘killers’ zijn voor doel” TTV/JBE/TLB

23 september 2019

Met enige vertraging is hij wakker geschoten. Krépin Diatta, die gisteren voor het eerst in zijn carrière twee keer raak trof in een competitiematch. Zijn eerste goal kwam dan wel op naam van Hendrik Van Crombrugge (eigen doelpunt), maar eigenlijk verdiende de Senegalees de treffer. Eén keer lukte Diatta drie goals tijdens een schietoefening van Sarpsborg tegen amateurteam Drøbak/Frogn (1-10) in de Noorse beker in 2017, in competitieverband was zijn dubbele treffer evenwel een primeur.

“Mijn beste vorm heb ik nog niet te pakken, maar natuurlijk is het wel goed om twee keer te scoren”, aldus Diatta na de match voor de camera van VTM Nieuws. “Mijn goals hebben de ploeg geholpen om de drie punten te pakken, ook dat is goed. We hadden de match wel sneller dood moeten maken, met een veel hogere score. Maar net zoals tegen Galatasaray misten we realisme. Maar uiteraard zijn we super tevreden met deze overwinning, omdat het een derby is en het is belangrijk om die te winnen. Maar we moeten ook meer ‘killers’ zijn voor doel. Elke match voetballen we heel wat kansen bij elkaar, maar het belangrijkste is om die ook af te maken. We zullen alleszins hard blijven werken.”