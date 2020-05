Diagne stookt weer onrust: verguisde Club-spits weigert huurwoning in Knokke-Heist te verlaten Tomas Taecke

04 mei 2020

03u00 0 Club Brugge Niet alleen sportief, maar ook op privévlak maakt hij er een zootje van. Mbaye Diagne (28), die tot de grote frustratie van de eigenaar zijn huurwoning in Knokke-Heist weigert te verlaten.

Zélfs in coronatijden zorgt hij voor problemen. Mbaye Diagnes huurcontract bij Club Brugge loopt pas eind juni af, maar aan de tijdelijke overeenkomst van zijn villa kwam op 30 april reeds een eind. Alleen weigerde de Senegalees – nog maar eens – zijn woonst zoals afgesproken te verlaten... als klap op de vuurpijl na een ellenlange reeks incidenten.

De eigenaar verleende Diagne gratie tot eind april, maar intussen dreef de Senegalees het conflict alleen maar verder op de spits. Nachtelijke sms’en naar de vrouw van de eigenaar, dreigtelefoons richting de huisbaas zelf. Materiële beschadiging en overlast waren schering en inslag

De gevolgen van Diagnes halsstarrigheid zijn groot. De aanvaller zadelt de Knokse eigenaar met een enorm probleem op. Een nieuwe huurovereenkomst, ingaand op 1 mei, was reeds getekend – het huis van de nieuwe huurders reeds verkocht. Diagne wijst naar de coronacrisis en acht zich niet in staat het huis te verlaten, dit terwijl hij eerder al op krediet kon rekenen van de eigenaar. Nadat de spits na het strafschopincident in Parijs door Club Brugge op non-actief gezet werd, zou Diagne aanvankelijk uiterlijk eind maart de woning verlaten. Het contract van oktober 2019 tot oktober 2020 werd aangepast. Tot een terugkeer naar Galatasaray of een transfer kwam het tijdens de wintermercato evenwel niet, tot een verhuis eind maart evenmin. Diagne had zijn verhuis eind maart nochtans voorbereid. De huisbaas – tevens eigenaar van een taxibedrijf – zou zijn spullen richting Italië rijden, Diagne zelf zou met zijn Italiaanse vrouw per privévliegtuig naar haar thuisland vliegen. Tot de grote verbazing van de eigenaar werd alles eind maart in extremis afgeblazen en weigerde Diagne zijn woning een eerste keer te verlaten. Onder het mom van ‘een nieuwe kans bij Club Brugge’, die er uiteindelijk nooit kwam.

Dreigtelefoons en schade

De eigenaar verleende Diagne gratie tot eind april, maar intussen dreef de Senegalees het conflict alleen maar verder op de spits. Nachtelijke sms’en naar de vrouw van de eigenaar, dreigtelefoons richting de huisbaas zelf. Materiële beschadiging en overlast waren schering en inslag, met als exponent dus het feit dat hij sinds de deadline vorige vrijdag de woning nog steeds niet verlaten had. Terwijl de huurling van Gala in zijn huis de ramadan heeft ingezet, zit de eigenaar met de handen in het haar – hij hoopt dat Diagne zo snel mogelijk zijn biezen pakt. Bij Club Brugge schrikt men niet langer van de fratsen van de Galatasaray-aanvaller, voor wie blauw-zwart dit seizoen 3,3 miljoen euro huurgeld betaalde en er een hoop miserie voor in de plaats kreeg.

