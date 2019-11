Diagne slaat mea culpa: “Het spijt me Club-familie” VDVJ

07 november 2019

06u42

Bron: Instagram 4 Club Brugge Spijt komt altijd te laat. Om middernacht reageerde Mbaye Diagne via een Instagram-post op het penaltydebacle.

“Het spijt me heel erg. Ik was absoluut verkeerd en wou enkel het team helpen, maar ik heb een grote fout gemaakt. Eerst en vooral wil ik me excuseren bij de coach, de kapitein en alle andere ploegmaats en zeker ook de fans. Ik zal er alles aan doen om terug te geven wat jullie verdienen. Het spijt me Club-familie!” (VDVJ)