Diagne schiet nogmaals met scherp: “Clement wilde me nooit, dus die penaltymisser kwam hem goed uit” GVS

23 mei 2020

11u05

Bron: The Guardian 0 Club Brugge Zelfs The Guardian is geïnteresseerd in het verhaal van Mbaye Diagne (28). De Senegalese spits vertelde in de gerenommeerde krant honderduit over zijn soap in Brugge. En viel nog maar eens Philippe Clement aan. “Hij wilde me nooit, dus kwam die penaltymisser hem goed uit.”

“Ik heb zo’n honger”, hunkert Diagne vanuit Dakar - waar hij na het debacle met zijn huurwoning heenvluchtte - naar speelminuten en een nieuwe club. Na de penaltyfrats in Parijs - inmiddels meer dan een halfjaar geleden - speelde de aanvaller geen seconde meer. Op die bewuste avond komt het woelwater bij The Guardian nog eens graag terug. “Ze vertelden mij dat ze mij in de weken ervoor aan het sparen waren voor de Champions League”, verklaart Diagne de weinige optredens in de Jupiler Pro League. “Voor de invalbeurt tegen PSG zei de trainer mij: ‘Dit is het moment waarvoor we je gehaald hebben. Val in en doe je ding’.”

De afgelopen drie maanden zei Clement geen woord meer tegen mij. Ik denk dat hij me nooit wilde. Het waren andere figuren die mij hebben overtuigd om te tekenen in Brugge. Voor hem kwam die penaltymisser goed uit Mbaye Diagne

Enkele minuten later dwong Diagne een penalty af en eiste de bal op. Het vervolg is bekend. “Ik had die strafschop niet mogen nemen”, geeft hij toe. “Maar ik was zo opgewonden om het team te helpen. Iemand moest die elfmeter toch trappen? Men had enkele minuten daarvoor nog aan mij gevraagd om mijn ding te doen... Het was de adrenaline en de wil om te willen helpen die mij aanzetten tot die beslissing.”

Bekijk hier nog eens het debacle



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nadien werd de Senegalees persona non grata. “Ik heb mijn excuses aangeboden aan de spelers en de coach, maar ik werd verbannen”, vervolgt Diagne zijn verhaal. “Ik trainde nooit harder, maar haalde nooit meer de wedstrijdselecties. Hij (Clement, red.) koos voor spelers die ik zeker respecteer, maar nooit hetzelfde niveau zouden halen als ik. Na een tijdje ging ik naar de coach en vroeg hem wat er aan de hand was. ‘Ik neem de beslissingen, ik ben hier de baas’, was het antwoord. Sindsdien negeerde hij mij gewoon. De afgelopen drie maanden bij Brugge zei hij geen woord meer tegen mij. Zelfs geen ‘hallo’. Ik denk dat hij me nooit wilde. Het waren andere figuren die mij hebben overtuigd om te tekenen in Brugge. Voor hem kwam die penaltymisser goed uit.”

Engeland?

En nu? Is er nog een toekomst bij moederclub Galatasaray? “Ik zou graag willen, maar ik weet niet of zij mij nog willen houden. Ze willen enkele spelers met een hoog salaris kwijt. Ik weet niet precies wie. Als ze me verkopen, ben ik er zeker van dat ik een ploeg zal vinden die bij mijn speelstijl past. Trézéguet van Aston Villa (ex-Anderlecht, red.) verzekerde mij al dat Engeland me zou liggen. Ik ben groot, sterk, kan dienen als targetspits en ik werk goed af. Ik wil weer spelen. Én scoren.”

Lees ook:

De ene kampioenenfoto is de andere niet: Mbaye Diagne vindt zichzelf niet terug en deelt dan maar aangepaste versie

Club-spits Mbaye Diagne moet woning voor vrijdag verlaten