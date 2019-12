Diagne praat voor het eerst voor camera sinds bewuste penalty: “Niet enige reden voor mijn schorsing. Ik heb coach ook vastgegrepen” Redactie

28 december 2019

19u48

Bron: VTM NIEUWS 6 Club Brugge Voor het eerste heeft Mbaye Diagne (28) voor de camera gepraat over zijn bewuste penaltymisser tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. “Dat was niet de enige reden voor mijn schorsing”, zegt hij.

6 november. Club Brugge heeft uitzicht op een punt in het Parc des Princes wanneer het een strafschop krijgt. Gelegenheidskapitein Hans Vanaken maakt zich klaar om de elfmeter te nemen, maar spits Mbaye Diagne eist de bal op. Vanaken en coach Clement kunnen hun ogen niet geloven. Diagne lijkt zelfzeker, maar mist de strafschop. Pijnlijk voor de huurling van Galatasaray. Maar vooral een grote teleurstelling voor Club Brugge, dat verliest met 1-0. Diagne wordt vervolgens uit de wedstrijdselecties geweerd door Clement en later op non-actief gezet.

Op de Senegalese televisie reageerde de spits nu voor het eerst voor de camera op het penaltygeval. “Toen ik opwarmde zei de coach tegen me: ‘Jij bent gekomen om ons in de Champions League te helpen. Begrijp je dat?’ En een paar minuten nadat ik inviel, kregen we een strafschop”, legt Diagne uit. “In Senegal weet iedereen dat ik geen penalty mis. Ik kan ook nog altijd niet geloven dat ik deze gemist heb. Toen de vice-kapitein (Hans Vanaken, red.) naar mij kwam, zei die dat hij wel zou trappen. Maar uiteindelijk trapte ik. Of dat de enige reden is waarom ik geschorst ben bij Club? (grijnst) Neen, ik heb de coach ook vastgegrepen.”

Club Brugge reageerde bij VTM Nieuws op de uitspraken van Diagne. “Wat hij zegt, klopt niet”, luidt het.