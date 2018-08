Dennis naast Vossen in de spits bij Club? "Ik verwacht veel van hem" Tomas Taecke

09 augustus 2018

17u03 0 Club Brugge Ivan Leko en Club Brugge moeten het morgen een eerste keer zonder Wesley stellen. De Kroaat hoopt dat anderen hun kans zullen grijpen: “Ik verwacht veel van Dennis en reken op zijn flitsen en acties”.

Club Brugge is onthoofd, maar Ivan Leko blijft niet bij de pakken zitten. Zo meent hij dat de afwezigheid van Wesley nooit als excuus zal worden ingeroepen wanneer blauw-zwart het de komende weken lastig krijgt: "Het is een kans voor iemand anders. Iemand met andere kwaliteiten. Of ik mijn systeem zal veranderen? Het is een moeilijke keuze die ik moet maken. Enerzijds hebben we vertrouwen en onze automatismen in ons vaste systeem, anderzijds hebben we niemand zoals Wesley. Zijn profiel is uniek. Wat er gebeurd is, betreur ik, maar dit zal geen excuus zijn. Ook al is het heel jammer dat we hem niet kunnen gebruiken."

Openda positieve indruk

De kans is groot dat Dennis naast Vossen voorin aan de aftrap komt: "Ik verwacht veel van hem. Ik reken op zijn flitsen en zijn acties, maar hij is jong en kent niet veel stabiliteit. Er zijn ook anderen die het kunnen invullen. Openda bijvoorbeeld. Net als bij Baiye reken ik op hem. Hij heeft een positieve indruk gemaakt. We zullen zien."

Leko kan opnieuw een beroep doen op Denswil en Decarli. Op Nakamba en Mechele is het nog een weekje wachten.