Dennis in vizier van Borussia Dortmund: Club Brugge hoopt op transfersom van minstens 25 miljoen Niels Poissonnier

11 februari 2020

03u00 0 Club Brugge Het rijtje geïnteresseerden dikt aan. Ploegen die verder kijken dan de gebrekkige efficiëntie bij Emmanuel ­Dennis (22). De mooiste van alle gegadigden: Borussia Dortmund. Vaste klant als Club speelt.

Zijn carrièreplanning voorziet komende ­zomer een transfer. Een jaar later dan aanvankelijk gepland. Dennis wou vorige ­zomer al weg uit België, maar de komst van Philippe Clement deed hem toen van ­gedachten veranderen. “I like this coach.”

Uit waardering beloonde Club hem begin september met een nieuw contract – tot 2022 –, nadat zowel Nice als Stade Rennes tevergeefs geprobeerd had hem weg te plukken. Zij krijgen intussen steeds meer concurrentie.

Favre ziet potentieel

Emmanuel Dennis staat dezer dagen op de verlanglijstjes van Newcastle, Brighton & Hove Albion, Sheffield United, Watford, AS Monaco, Sampdoria en... Borussia Dortmund. De Duitse topclub, van onze land­genoten Axel Witsel en Thorgan Hazard, zit de jongste weken en maanden steevast in de tribune als Club Brugge speelt. Ook vorige woensdag, in Waregem, was er een scout van Dortmund aanwezig om Dennis in het vizier te houden. Vooral coach Lucien Favre is naar verluidt gecharmeerd door het ­potentieel van de 2-voudige Nigeriaanse ­international. Hij kent Dennis natuurlijk al sinds vorig jaar, toen blauw-zwart in de groepsfase van de Champions League twee keer sterk voor de dag kwam tegen Dortmund en de (flank)aanvaller – zeker in Duitsland – een goeie indruk maakte. Zijn twee doelpunten tegen Real Madrid, in de huidige campagne, hebben ervoor gezorgd dat hij alleen maar meer in het oog is ­gesprongen. Ook al ontbreekt het hem sindsdien aan efficiëntie, zijn potentieel doet vermoeden dat hij daarin nog veel ­progressie kan maken.

Jadon Sancho

Leuk detail: Dennis heeft weet van de ­interesse van Dortmund. Op vakantie in ­Dubai, tijdens de winterstop, kwam-ie ­Jadon Sancho tegen. Het Engelse toptalent (19) en Dennis zouden het toen gehad hebben over de belangstelling. Dat Sancho – die in de Bundesliga aan twaalf goals en veertien assists in negentien wedstrijden zit – komende zomer Dortmund wellicht verlaat, maakt het bovendien logisch dat Dortmund op zoek is naar alternatieven.

Alleen... Welke club wil straks minstens 25 miljoen euro neertellen voor Dennis? Het is namelijk een publiek geheim dat Club van zijn onnavolgbare aanvaller de nieuwe uitgaande recordtransfer wil maken. Die eer gaat vooralsnog naar Wesley Moraes, die vorige zomer voor 25 miljoen naar Aston Villa verhuisde. Club zette daarmee de standaard voor de komende jaren. Wie Dennis of Diatta dus bij de titelfavoriet wil wegplukken, zal daar diep voor in zijn portefeuille moeten tasten. In afwachting houdt Dortmund – dat graag al eens een jeugdig talent strikt – de Nigeriaan nauwlettend in de ­gaten.